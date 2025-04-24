Семак: Надеюсь, «Зенит» подойдет к матчу с «Динамо» в хорошем состоянии

Экс-наставник «Зенита»высказался о подготовке к матчу 26-го тура РПЛ с московским «Динамо». Поединок пройдет 26 апреля.

«Все в рабочем состоянии, подготовка идёт как обычно. Готовимся, тренируемся. Надеюсь, в хорошем состоянии подойдём к матчу с "Динамо".

Против нас все выходят с особым настроем. Мы — команда, которая является чемпионом последних лет, естественно, особый настрой всегда присутствует. А что касается "Динамо", то это очень крепкая, хорошая команда, которая играет в атакующий футбол, очень много забивает, дома играет очень хорошо. Я думаю, что нас ждёт интересный матч. Посмотрим, как он будет складываться. По крайней мере, надеюсь, что мы будем максимально к нему готовы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» идет 5-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 46 очков в 25 встречах. «Зенит» (53) идет на 2-й позиции.