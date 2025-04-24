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    Неймар поддерживает кандидатуру Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии

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    Нападающий «Сантоса» Неймар выразил желание видеть Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.

    Неймар
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    Неймар

    Итальянский специалист считается основным кандидатом на этот пост, а президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес давно мечтает пригласить его возглавить национальную команду.

    Сейчас переговоры ведутся через сына тренера, Давиде Анчелотти, а также с участием одного из агентов и двух посредников. В CBF внимательно следят за выступлениями «Реала», особенно за предстоящим финалом Кубка Испании против «Барселоны».

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    Неймар, выступающий за «Сантос», активно следит за ходом переговоров и помогает наладить контакт между сторонами. Он открыто поддерживает кандидатуру Анчелотти и предпочёл бы видеть его во главе сборной, а не Жезуша, с которым работал в «Аль-Хилале».

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