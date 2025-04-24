Энрике: Не планирую работать над стандартами, потому что знаю «Арсенал» очень давно

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Нет, я не планирую работать над стандартами, потому что знаю "Арсенал" очень давно. Мы уже сталкивались с ними в этом сезоне. Качества и недостатки, которые привели нас так далеко, те же самые.

Мы хотим выиграть каждый трофей, играя так, как играем, защищаясь так, как защищаемся. В мире нет идеальной команды, и мы тоже не будем такими», — цитирует Энрике RMC Sport.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Первый матч команды сыграют между собой уже на следующей неделе, 29 апреля, в Лондоне.