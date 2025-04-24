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    Дан Ндойе«Болонья» — «Эмполи». Онлайн
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    Энрике: Не планирую работать над стандартами, потому что знаю «Арсенал» очень давно

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче против «Арсенала» в Лиге чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Нет, я не планирую работать над стандартами, потому что знаю "Арсенал" очень давно. Мы уже сталкивались с ними в этом сезоне. Качества и недостатки, которые привели нас так далеко, те же самые.

    Мы хотим выиграть каждый трофей, играя так, как играем, защищаясь так, как защищаемся. В мире нет идеальной команды, и мы тоже не будем такими», — цитирует Энрике RMC Sport.

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    Первый матч команды сыграют между собой уже на следующей неделе, 29 апреля, в Лондоне.

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