«Интер» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция

«Интер» и «Милан» разыграют между собой путевку в финал Кубка Италии. Следить за ходом ответного матча 1/2 финала можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Ход матча

26' Биссек на левой половине поля нарушил правила против Леау. Арбитр сразу же свистнул, назначив штрафной удар в пользу Милана.

24' Барелла отдал пас на Димарко на левом фланге штрафной и тот зарядил в дальний угол — перекладина спасла Милан!

23' Мартинес ворвался в штрафную Милана, но его попытка обыграть двух защитников завершилась ударом в Габбию. Подбор достался Димарко, который пробил в Меньяна, но арбитр остановил игру — офсайд.

21' Фофана пытался выполнить длинный заброс в штрафную Интера, но мяч ушел далеко от адресата и Мартинес спокойно забрал его в руки.

19' Мхитарян вывел Тареми на правый фланг и Мехди вошел в штрафную, но, запутавшись с мячом, не сумел пробить по воротам.

17' Рейндерс сделал заброс на левый фланг на Леау, но португалец не смог выиграть борьбу за верховой мяч.

15' Биссек сыграл агрессивно — отобрал мяч, мощно прошел с ним до самой штрафной, но, оказавшись в окружении защитников Милана, пробить так и не смог.

13' Комбинация Интера завершилась еще одним ударом. Барелла навесил на Димарко, который пробил головой — без проблем для Меньяна.

11' Опасный момент у ворот Милана! Барелла отдал передачу в штрафную на Дармиана, который пробил в дальний угол — мимо!

9' Милан ответил своим угловым — Тео Эрнандес навесил в штрафную, но де Врей уверенно сыграл на втором этаже и выбил мяч.

7' Интер разыграл стандарт: подача Димарко с углового пошла на ближнюю штангу, где первым оказался Йович.

6' Димарко подключился по левому флангу и прострелил в штрафную на Мхитаряна. Армянин попытался отправить мяч вдоль ворот, но Хименес заблокировал передачу — угловой для Интера.

5' Леау нарушает правила на правом фланге против Биссека. Быстро погасил порыв защитника Интера.

3' Барелла элегантно вырезал передачу вразрез на ход Дармиану, защитник прострелил в центр штрафной, но Габбья оказался начеку и грамотно прервал потенциально голевой момент.

1' Матч стартовал! Милан разыграл мяч с центра поля.

До матча

21:58 Главным арбитром миланского дерби назначен Даниэле Довери из Рима.

21:55 В другом полуфинале Кубка Италии практически уже все решено. «Болонья» в первом матче разгромила «Эмполи» в гостях со счетом 3:0. Ответная игра состоится завтра.

21:51 Отметим, что оба автора забитых мячей первого матча остались сегодня на скамейке — Чалханоглу и Абрахам.

Стартовые составы

«Интер»: Хосеп Мартинес, Биссекк, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Аслани, Мхитарян, Димарко, Тареми, Лаутаро Мартинес.

«Милан»: Меньян, Томори, Габбия, Павлович, Алехандро Хименес, Фофана, Рейндерс, Тео Эрнандес, Пулишич, Йович, Леау.

«Интер»

Первая дуэль на «Сан-Сиро» лишь подогрела интригу полуфинала. Гол «Милана» в начале второй половины обострил игру, но «Интер» нашел способ ответить — и сделал это особенно больно для хозяев. Хакан Чалханоглу, однажды сменивший красно-чёрную футболку на чёрно-синюю, снова забил бывшим — ничья 1:1.

«Интер» продолжает биться за требл в этом сезоне. Команда лидирует в чемпионате Италии, имеет неплохие шансы на финал кубка, а так же вышла в полуфинал Лиги Чемпионов после победного противостояния с «Баварией».

При этом подопечные Симоне Индзаги притормозили в крайнем туре Серии А. Гостевой матч против «Болоньи» завершился для «чёрно-синих» обидным поражением 0:1 — пропустили уже в добавленное время второго тайма. Эта неудача прервала беспроигрышную серию из семи матчей, но «Интер» все равно остался первым в таблице.

«Милан»

Ничья 1:1 в первом полуфинале с «Интером» — результат, который «россонери» вполне могут записать себе в актив. Подопечные Сержиу Консейсау уступили сопернику по владению мячом, ударам в створ, но гол Абрахама на старте второго тайма оставил «Милану» хорошие шансы на финал.

Победа в Кубке Италии — последняя возможность для «россонери» спасти неудачный сезон. Из Лиги Чемпионов «Милан» вылетел на ранней стадии, а в чемпионате плетётся на девятой строчке с перспективой остаться без еврокубков ближайшей осенью. Да еще и поражение в крайнем туре против Серии «Аталанты» (0:1) не добавляют команде оптимизма перед ответным дерби.

Личные встречи

«Интер» словно забыл, как обыгрывать «Милан»: четыре дерби без побед — дважды играли вничью, дважды уступили. И это после шести подряд викторий в прошлых встречах.