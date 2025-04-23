Интер — Милан: прогноз ставок на Кубок Италии 23 апреля

«Интер» примет «Милан» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Поединок пройдет 23 апреля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Путь к 1/2 финала: Команда начал свой путь с 1/8 финала Кубка Италии, где обыграл «Удинезе» со счетом 2:0, забив все голы еще в 1-м тайме.

В четвертьфинале турнира «Интер» встретился с «Лацио», обыграв со счетом 2:0. Уже в полуфинале Кубка Италии команда встретится с «Миланом» в дерби.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Интер» проиграл «Болонье» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 90+4-й минуте. До этого команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2) в Лиге чемпионов.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Интер» по 2 раза выиграл и сыграл вничью, а также однажды проиграл. За этот отрезок команда обыгрывала «Кальяри» (3:1) и «Баварию» (2:1), а также сыграла вничью с «Пармой» (2:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Валентин Карбони, Дензел Дамфрис, Маркус Тюрам и Петр Зелиньский (у всех — травмы).

Состояние команды: «Интер» продолжает борьбу за победу во всех 3-х турнирах — в чемпионате Италии, Кубке страны и в Лиге чемпионов. У команды есть реальная возможность выиграть все 3 чемпионата.

В последнее время «Интер» играет довольно мощно, команда выбила из борьбу в Лиге чемпионов «Баварию», а сейчас поытается сразиться с «Миланом» в борьбе за выход в финал.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» также начали свой путь со стадии 1/8 финала Кубка Италии. «Милан» разгромил «Сассуоло» со счетом 6:1, забив 4 гола уже в первом тайме.

В четвертьфинале команде досталась непростая «Рома», которую удалось одолеть со счетом 3:1. Дело было сделано уже в 1-м тайме, «россонери» забили 2 гола.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Италии «Милан» проиграл «Аталанте» со счетом 0:1, забив единственный гол на 62-й минуте. До этого команда разгромила «Удинезе» со счетом 4:0.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Милан» одержал только 1 победу, а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот отрезок команда поделила очки с «Фиорентиной» (2:2) и проиграла «Наполи» (1:2).

Не сыграют: Эмерсон Роял, Рубен Лофтус-Чик и Кайл Уокер (у всех — травмы).

Состояние команды: Сейчас «Милан» находится не в самой идеальной форме, команда выиграла не так много матчей в последнее время. Сейчас «россонери» столкнутся с крепким «Интером» в ответном матче.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:1. Теперь «Интер» имеет преимущество своего поля, а «Милан» будет вынужден защищаться от атак хозяев.

Статистика для ставок

В последних 14-и встречах «Интер» проиграл только 1 раз

В последних 5-и матчах «Милан» выиграл лишь однажды

«Интер» и «Милан» дважды сыграли вничью в последних 2-х очных встречах

Прогноз и ставка



Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интер» —, победа «Милан» —, ничья — за

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: «Интер» начнет давить с первых минут и выиграет стартовую 45-минутку.

Ставка: Победа «Интера» в 1-м тайме за 2.45.

Прогноз: Хозяевам необходимо забивать больше 1-го гола за игру, ведь «Милан» тоже будет упираться.

Ставка: Индивидуальный тотал «Интера» 1.5 больше за 1.85.