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    «Интер» раздавит «россонери»?!

    Интер — Милан: прогноз ставок на Кубок Италии 23 апреля

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Милан»
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    Лаутаро Мартинес — нападающий «Интера»
    «Интер» примет «Милан» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Поединок пройдет 23 апреля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 23 Апреля 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:00 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Интер»

    Путь к 1/2 финала: Команда начал свой путь с 1/8 финала Кубка Италии, где обыграл «Удинезе» со счетом 2:0, забив все голы еще в 1-м тайме.

    В четвертьфинале турнира «Интер» встретился с «Лацио», обыграв со счетом 2:0. Уже в полуфинале Кубка Италии команда встретится с «Миланом» в дерби.

    Интер — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Интер» проиграл «Болонье» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 90+4-й минуте. До этого команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2) в Лиге чемпионов.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Интер» по 2 раза выиграл и сыграл вничью, а также однажды проиграл. За этот отрезок команда обыгрывала «Кальяри» (3:1) и «Баварию» (2:1), а также сыграла вничью с «Пармой» (2:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Валентин Карбони, Дензел Дамфрис, Маркус Тюрам и Петр Зелиньский (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Интер» продолжает борьбу за победу во всех 3-х турнирах — в чемпионате Италии, Кубке страны и в Лиге чемпионов. У команды есть реальная возможность выиграть все 3 чемпионата.

    В последнее время «Интер» играет довольно мощно, команда выбила из борьбу в Лиге чемпионов «Баварию», а сейчас поытается сразиться с «Миланом» в борьбе за выход в финал.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» также начали свой путь со стадии 1/8 финала Кубка Италии. «Милан» разгромил «Сассуоло» со счетом 6:1, забив 4 гола уже в первом тайме.

    В четвертьфинале команде досталась непростая «Рома», которую удалось одолеть со счетом 3:1. Дело было сделано уже в 1-м тайме, «россонери» забили 2 гола.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Италии «Милан» проиграл «Аталанте» со счетом 0:1, забив единственный гол на 62-й минуте. До этого команда разгромила «Удинезе» со счетом 4:0.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Милан» одержал только 1 победу, а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот отрезок команда поделила очки с «Фиорентиной» (2:2) и проиграла «Наполи» (1:2).

    Не сыграют: Эмерсон Роял, Рубен Лофтус-Чик и Кайл Уокер (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Сейчас «Милан» находится не в самой идеальной форме, команда выиграла не так много матчей в последнее время. Сейчас «россонери» столкнутся с крепким «Интером» в ответном матче.

    Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:1. Теперь «Интер» имеет преимущество своего поля, а «Милан» будет вынужден защищаться от атак хозяев.

    Статистика для ставок

    • В последних 14-и встречах «Интер» проиграл только 1 раз

    • В последних 5-и матчах «Милан» выиграл лишь однажды

    • «Интер» и «Милан» дважды сыграли вничью в последних 2-х очных встречах

    Прогноз и ставка


    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интер» — 1.95, победа «Милан» — 3.85, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: «Интер» начнет давить с первых минут и выиграет стартовую 45-минутку.

    Ставка: Победа «Интера» в 1-м тайме за 2.45.

    Прогноз: Хозяевам необходимо забивать больше 1-го гола за игру, ведь «Милан» тоже будет упираться.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Интера» 1.5 больше за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер — Милан?

    Матч Интер — Милан состоится 23 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Кубок Италии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер — Милан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Интера» в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер — Милан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Интера» в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер — Милан?

    Смотреть матч турнира Кубок Италии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер — Милан?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интер» — 1.95, победа «Милан» — 3.85, ничья — за 3.60.

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    Интер — Милан: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 23.04.202522:00. «Интер» раздавит «россонери»?!
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