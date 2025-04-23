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    Головин: Самым приятным в ЛЧ было доминировать над «Барселоной»

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    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об игре в Лиге чемпионов, вспомнив матч против «Барселоны».

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Победа над "Барсой" — самый кайфовый момент за всё время в "Монако"? Самое кайфовое — в Лиге чемпионов играть. Мурашки до сих пор бегут, это самый крутой турнир.

    А что касается того матча, то самым приятным было доминировать над "Барселоной". Да, у них была красная карточка, но крут сам факт, что мы играли с супертоповой командой на одном уровне», — цитирует Головина Чемпионат.

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