Головин: Самым приятным в ЛЧ было доминировать над «Барселоной»

Российский полузащитниквысказался об игре в Лиге чемпионов, вспомнив матч против

«Победа над "Барсой" — самый кайфовый момент за всё время в "Монако"? Самое кайфовое — в Лиге чемпионов играть. Мурашки до сих пор бегут, это самый крутой турнир.

А что касается того матча, то самым приятным было доминировать над "Барселоной". Да, у них была красная карточка, но крут сам факт, что мы играли с супертоповой командой на одном уровне», — цитирует Головина Чемпионат.

Ранее полузащитник предположил, кто станет чемпионов в российской Премьер-лиге сезона 2024/2025.