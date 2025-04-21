Лига 1. Первая победа парижан в статусе чемпиона

ПСЖ стал чемпионом французской Лиги 1 досрочно, парижане уже одержали первую победу в статусе лучшей команды Франции. О раскаладе команд в зоне еврокубков и зоне вылета расскажем.

Изменения в турнирной таблице

На второе место в Лиге 1 поднялся «Марсель», опередив «Монако». Вверх по турнирной таблице поднялся «Лилль» с 5 на 4 место, «Ницца» — с 7 на 5, «Ланс» — с 9 на 8, «Реймс» — с 15 на 13.

Календарь и таблица Лиги 1

Со знаком минус тур прошел для следующих команд: «Лион» опустился с 4 на 6, «Страсбург» — с 6 на 7, «Брест» — с 8 на 9, «Ланс» — с 8 на 9, «Осер» — с 10 на 11, «Нант» — с 13 на 14, «Анже» — с 14 на 15.

Первая победа чемпиона

Новый (старый) чемпион Франции одержал первую победу в своём новом статусе. ПСЖ в 30 туре Лиги 1 переиграл «Гавр» (2:1). В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ и Гонсалу Рамуш. «Пари Сен-Жермен» набрал 77 очков.

В оставшихся матчах французского чемпионата ПСЖ сыграет против «Нанта», «Ниццы», «Страсбурга», «Монпелье» и «Осера».

Зона еврокубков

На второе место в Лиге 1 поднялся «Марсель», который на своем поле разгромил «Монпелье» (5:1). В составе провансальцев голами отметились Мейсон Гринвуд (дубль), Джонатан Роу и Адриен Рабьо, был зафиксирован и автогол в исполнении Ндолло Билле. После этой победы «Марсель» набрал 55 очков.

На третьем месте турнирной таблицы расположился «Монако», набрав 54 балла. Монегаски не смогли распечатать ворота «Страсбурга», сыграв с соперником вничью (0:0).

«Сент-Этьен» — «Марсель» globallookpress.com

В лигочемпионскую четвёрку ворвался Лиги «Лилль», у которого за плечами 53 набранных

пункта. В рамках минувшего тура «доги» выиграли у «Осера» (3:1).

Далее в турнирной таблице расположился «Ницца», набрав 51 очко в активе. «Орлята» занимают 5 место, которое даёт право сыграть в Лиге Европы на бдущий евросезон. В 30 туре Лиги 1 «Ницца» выиграла у «Анже» (2:1).

Замыкает еврокубковую шестёрку (зона Лиги конференций) «Лион» (51 очко), который проиграл «Сент-Этьену» (1:2).

Первый на вылет

Определился первый неудачник Лиги 1 — «Монпелье» покинет элиту французского футбола по итогам сезона. Команда лишилась всех шансов на выживание после фиаско в матче против «Марселя». «Монпелье» с 15 очками занимает последнее 18 место.

Понижение в классе также грозит «Гавру» и «Сент-Этьену», которые набрали по 27 очков. Однако любая победа в оставшихся матчах сезона может сохранить командам прописку в Лиг 1, так как у «Анже», который находится на спасительном 15 месте в активе есть 30 пунктов.

Тур № 31

Матчи 31 тура чемпионата Франции пройдут с 25 по 27 апреля.

ПСЖ в статусе нового чемпиона сыграет свой поединок дома против «Ниццы» 25 апреля. До этого парижане сыграют отложенный матч тура №29 с «Нантом», игра состоится 22 апреля.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

«Марсель», занимающий вторую строчку в чемпионате в родных стенах примет «Брест», игра состоится 27 апреля. Днём ранне «Монако» сразится с аутсайдером Лиги 1 «Гавром».