«Сент-Этьен» обыграл «Лион»: команда Фонсеки теряет позиции в борьбе за Лигу Чемпионов

Матч, в котором победа пахнет дымом. Вечер на «Жоффруа-Гишар» оказался не праздником футбола, а испытанием на выносливость — физическую, моральную и просто человеческую. Ронское дерби — всегда больше, чем просто очки. Это про эмоции, давление, шум и, увы, иногда про то, когда фанаты переходит грань. На этот раз она была пересечена.

Футбол. Франция. Лига 1 Сент-Этьен — Лион 2:1 Голы: 1:0 Люка Стассен (10'), 2:0 Люка Стассен (66'), 2:1 Таннер Тессманн (76') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Деннис Аппиа, Максим Бернауэр, Микаэль Наде, Лео Петро, Пьер Эква, Флорьян Тардье, Эмен Муэффек (Луи Мутон, 74'), Зурико Давиташвили (Юнис Абдельхамид, 89'), Ирвин Кардона (Бен Олд, 74'), Люка Стассен (Ибраима Сиссоко, 89') Лион: Реми Дескамп, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Дуйе Чалета-Цар, Саэль Кумбеди (Малик Мартен Фофана, 64'), Жордан Верету (Тьяго Альмада, 46'), Корентин Толиссо (Поль Акуоку, 28'), Таннер Тессманн, Жорж Микаутадзе, Александр Ляказетт, Райан Шерки (Клинтон Мата, 89') Предупреждения: Люка Стассен (25'), Александр Ляказетт (27'), Поль Акуоку (32'), Жорж Микаутадзе (52'), Лео Петро (78'), Деннис Аппиа (79'), Клинтон Мата (90 + 3')

«Сент-Этьен», прижатый к подвалу таблицы, вышел на матч, как на бой за выживание — в прямом и переносном смысле. Уже к 10-й минуте хозяева воплотили стартовый напор в гол: Лео Петро выполнил точнейший кросс, а Люка Стассен головой пробил точно между ног Дешаму — 1:0. Гол номер 11 в его сезоне и первый шаг к подвигу.

Сент-Этьен — Лион afp.com

Но не прошло и четверти часа, как сам герой оказался в центре скандала: грубый фол на Толиссо, свалившегося в травму, и красная карточка от арбитра Летексье. Кажется, все шло к очередной катастрофе для «Сент-Этьена» — но VAR вмешался. Судья просмотрел момент и, к негодованию «Лиона», заменил красную на жёлтую. Пронесло.

Стадион помешал футболу

Казалось, на этом эпизоде игра снова станет игрой, но нет. Под занавес первого тайма — новый удар по темпу матча, но теперь уже буквально. Лайнсмен Мехди Рамуни оказался на газоне, держась за голову — его поразил предмет, брошенный с трибун. Всё остановилось на 45 минут. Игроки ушли, арбитры ушли, футбол ушёл.

Сент-Этьен — Лион afp.com

Удивительно, что он потом всё-таки вернулся.

Сент-Этьен — Лион afp.com

Возвращение в хаос и второй гол

Когда матч наконец возобновился, на поле вышел уже другой «Лион». Фонсека бросил в бой Мэйтленда-Найлса и Альмаду — и пошло. Ляказетт обыграл вратаря, но не нашёл продолжения. Чалета-Цар пробил головой — рядом со штангой. Казалось, давление гостей растёт, но как раз в этот момент снова выстрелил Стассен.

Без сопротивления, с центра поля, он пронёсся к штрафной и выстрелил под перекладину — 2:0. И вот тогда «Жоффруа-Гишар» взорвался. Стадион пел и гудел от безумия.

Сент-Этьен — Лион afp.com

«Лион» попытался спастись, но времени не хватило

Гости не сдались. Тессманн подкараулил момент и элегантно подрезал мяч мимо Ларсонье — 2:1. А оставалось ещё 14 минут, что много для дерби. Но «Сент-Этьен» выстоял. Не красиво, не уверенно, но с такой жаждой, которой не было у «Лиона». Давиташвили не реализовал стопроцентный момент, Эква Элимби пробил в перекладину — всё висело на волоске. Но хозяева всё-таки дотерпели.

Сент-Этьен — Лион afp.com

Потенциальный перелом в таблице

Победа «Сент-Этьена» — это огромный шаг в борьбе за выживание. Теперь они наравне с «Гавром», а до спасения рукой подать. А вот «Лиону» сейчас нельзя сорваться в штопор. Прямо сейчас команда на 6 месте с 51 очком, зона Лиги Чемпионов всего в одной победе, но терять очки больше нельзя, совсем.

Календарь и таблица Лиги 1

Футбол в этот вечер был. Его пришлось выцарапывать из-под беспорядков и вандализма отдельных зрителей. Но он всё равно остался — благодаря игрокам, которые, несмотря ни на что, продолжали бегать, бороться и бить. А победил тот, кто хотел остаться в живых — и прямо сейчас «Сент-Этьен» сравнялся по очкам с «Гавром», а до «Анже» — всего 3 очка.