«Сент-Этьен» обыграл «Лион»: команда Фонсеки теряет позиции в борьбе за Лигу Чемпионов

«Сент-Этьен», прижатый к подвалу таблицы, вышел на матч, как на бой за выживание — в прямом и переносном смысле. Уже к 10-й минуте хозяева воплотили стартовый напор в гол: Лео Петро выполнил точнейший кросс, а Люка Стассен головой пробил точно между ног Дешаму — 1:0. Гол номер 11 в его сезоне и первый шаг к подвигу.
Но не прошло и четверти часа, как сам герой оказался в центре скандала: грубый фол на Толиссо, свалившегося в травму, и красная карточка от арбитра Летексье. Кажется, все шло к очередной катастрофе для «Сент-Этьена» — но VAR вмешался. Судья просмотрел момент и, к негодованию «Лиона», заменил красную на жёлтую. Пронесло.
Стадион помешал футболу
Казалось, на этом эпизоде игра снова станет игрой, но нет. Под занавес первого тайма — новый удар по темпу матча, но теперь уже буквально. Лайнсмен Мехди Рамуни оказался на газоне, держась за голову — его поразил предмет, брошенный с трибун. Всё остановилось на 45 минут. Игроки ушли, арбитры ушли, футбол ушёл.
Удивительно, что он потом всё-таки вернулся.
Возвращение в хаос и второй гол
Когда матч наконец возобновился, на поле вышел уже другой «Лион». Фонсека бросил в бой Мэйтленда-Найлса и Альмаду — и пошло. Ляказетт обыграл вратаря, но не нашёл продолжения. Чалета-Цар пробил головой — рядом со штангой. Казалось, давление гостей растёт, но как раз в этот момент снова выстрелил Стассен.
Без сопротивления, с центра поля, он пронёсся к штрафной и выстрелил под перекладину — 2:0. И вот тогда «Жоффруа-Гишар» взорвался. Стадион пел и гудел от безумия.
«Лион» попытался спастись, но времени не хватило
Гости не сдались. Тессманн подкараулил момент и элегантно подрезал мяч мимо Ларсонье — 2:1. А оставалось ещё 14 минут, что много для дерби. Но «Сент-Этьен» выстоял. Не красиво, не уверенно, но с такой жаждой, которой не было у «Лиона». Давиташвили не реализовал стопроцентный момент, Эква Элимби пробил в перекладину — всё висело на волоске. Но хозяева всё-таки дотерпели.
Потенциальный перелом в таблице
Победа «Сент-Этьена» — это огромный шаг в борьбе за выживание. Теперь они наравне с «Гавром», а до спасения рукой подать. А вот «Лиону» сейчас нельзя сорваться в штопор. Прямо сейчас команда на 6 месте с 51 очком, зона Лиги Чемпионов всего в одной победе, но терять очки больше нельзя, совсем.
Футбол в этот вечер был. Его пришлось выцарапывать из-под беспорядков и вандализма отдельных зрителей. Но он всё равно остался — благодаря игрокам, которые, несмотря ни на что, продолжали бегать, бороться и бить. А победил тот, кто хотел остаться в живых — и прямо сейчас «Сент-Этьен» сравнялся по очкам с «Гавром», а до «Анже» — всего 3 очка.