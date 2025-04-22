«Нант» и «ПСЖ» поделили очки

В матче 29-го тура французской Лиги 1сыграли вничью 1:1.

На гол Витиньи в первом тайме гости ответили точным ударом Дугласа Аугусто во второй половине встречу.

Россиянин Матвей Сафонов весь матч просидел в запасе.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — ПСЖ 1:1 Голы: 0:1 Витор Феррейра (33'), 1:1 Дуглас Аугусто (84') Нант: Патрик Карльгрен, Дуглас, Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа (Мостафа Мохамед, 73'), Натан Зезе, Кельвен Амьен-Аду, Николя Коцца, Педро Чиривелья (Тино Кадевере, 86'), Йоанн Лепенан, Моузес Саймон, Маттис Аблин (Фабьен Сентонс, 86') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш (Вильян Пачо, 63'), Лукас Бералдо, Маркос Маркиньос, Хвича Кварацхелия (Сенни Меюлю, 71'), Усман Дембеле (Дезире Дуэ, 63'), Фабиан Руис, Витор Феррейра, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (Брэдли Баркола, 63'), Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 63') Предупреждения: Жан-Шарль Кастеллетто (78'), Педро Чиривелья (80')

Календарь и таблица Лиги 1

У «ПСЖ» стало 78 очков. Команда уже досрочно стала чемпионом. «Нант» с 31 баллов идет 14-м.