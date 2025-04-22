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    «Нант» и «ПСЖ» поделили очки

    «Нант» — «ПСЖ»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Нант» и «ПСЖ» сыграли вничью 1:1.

    Усман Дембеле («ПСЖ»)
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    Усман Дембеле («ПСЖ»)

    На гол Витиньи в первом тайме гости ответили точным ударом Дугласа Аугусто во второй половине встречу.

    Россиянин Матвей Сафонов весь матч просидел в запасе.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — ПСЖ 1:1
    Голы: 0:1 Витор Феррейра (33'), 1:1 Дуглас Аугусто (84') Нант: Патрик Карльгрен, Дуглас, Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа (Мостафа Мохамед, 73'), Натан Зезе, Кельвен Амьен-Аду, Николя Коцца, Педро Чиривелья (Тино Кадевере, 86'), Йоанн Лепенан, Моузес Саймон, Маттис Аблин (Фабьен Сентонс, 86') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш (Вильян Пачо, 63'), Лукас Бералдо, Маркос Маркиньос, Хвича Кварацхелия (Сенни Меюлю, 71'), Усман Дембеле (Дезире Дуэ, 63'), Фабиан Руис, Витор Феррейра, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (Брэдли Баркола, 63'), Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 63') Предупреждения: Жан-Шарль Кастеллетто (78'), Педро Чиривелья (80')

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «ПСЖ» стало 78 очков. Команда уже досрочно стала чемпионом. «Нант» с 31 баллов идет 14-м.

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