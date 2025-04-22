Личка: Хорошо, когда выигрывает не только «Зенит»

Наставник московского «Динамо»оценил игру «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«О том, что "Зенит" уже не тот, говорили еще год назад. Хорошо, когда в футболе есть такая драма, когда выигрывает не только "Зенит". Понятно, что у них есть ресурсы и они могут позволить себе купить Лусиа Энрике за 35 миллионов евро. Но правда всегда остается на поле. Они потеряли много очков, также как и мы.

Отлично, что за чемпионство борются не одна или две команды, а сразу четыре. Это очень хорошо для чемпионата и дает ему положительную оценку», — сказал Личка «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В РПЛ после 25 туров лидирует «Краснодар» с 55 очками. На втором месте идет «Зенит» (53), на третьем — «Спартак» (50).