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    Личка: Хорошо, когда выигрывает не только «Зенит»

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    Наставник московского «Динамо» Марцел Личка оценил игру «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «О том, что "Зенит" уже не тот, говорили еще год назад. Хорошо, когда в футболе есть такая драма, когда выигрывает не только "Зенит". Понятно, что у них есть ресурсы и они могут позволить себе купить Лусиа Энрике за 35 миллионов евро. Но правда всегда остается на поле. Они потеряли много очков, также как и мы.

    Отлично, что за чемпионство борются не одна или две команды, а сразу четыре. Это очень хорошо для чемпионата и дает ему положительную оценку», — сказал Личка «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В РПЛ после 25 туров лидирует «Краснодар» с 55 очками. На втором месте идет «Зенит» (53), на третьем — «Спартак» (50).

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