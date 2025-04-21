Фатальная осечка «Милана». Клуб рискует не попасть в еврокубки

Вечер 20 апреля на «Сан-Сиро» стал символом растерянности. «Милан» Консейсау весь матч шёл по тонкому льду, но считал, что держит ситуацию под контролем. А потом одна атака «Аталанты» — быстрая и смелая — треснула по этому льду. И вот уже не контроль, а пустота. Один гол, одно движение Эдерсона — и всё рухнуло. Не только результат, но и остатки надежд.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Аталанта 0:1 Гол: 0:1 Эдерсон (62') Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Самуэль Чуквезе, 83'), Страхиня Павлович, Алекс Хименес (Жоау Фелиш, 75'), Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана, Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Риккардо Соттиль, 75'), Лука Йович (Тэмми Абрахам, 75'), Рафаэл Леау (Сантьяго Хименес, 83') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Рафаэл Толой, 59'), Берат Джимсити (Одилон Коссуну, 59'), Исак Хин, Рауль Белланова, Марио Пашалич (Шарль Де Кетеларе, 80'), Мартен де Рон, Хуан Куадрадо (Маттео Руджери, 59'), Матео Ретеги (Ibrahim Sulemana, 90'), Адемола Лукман Предупреждение: Хуан Куадрадо (56')

Команды подходили к матчу с разным бэкграундом. «Милан» — с вдохновляющими 4:0 над «Удинезе» и экспериментом в виде 3-4-3, который, казалось, оживил игру. «Аталанта» — с тяжёлым состояним после трёх поражений и хрупкой реабилитацией в матче с «Болоньей». Казалось бы, фаворит очевиден. Но в таких матчах важнее не статус, а смысл. И у «Аталанты» он был.

Милан — Аталанта globallookpress.com

С первых минут гости действовали осторожно, но не пассивно. Да, кадровые проблемы — без Скамакки, Колашинаца, Скалвини, с Коссуну и де Кетеларе на скамейке, Беллановой — в центре обороны. Но даже в этом лоскутном составе команда Гасперини знала, что делает. Она не лезла напролом, а выжидала.

«Милан» тоже начал сдержанно, полагаясь на индивидуальные отрезки. Тео Эрнандес открыл вечер острым рывком и ударом, но оказался в офсайде. Ретеги мог открыть счёт после скидки Пашалича — мимо. Контратаки Леау душились в зародыше, один раз он даже банально поскользнулся, убегая один в один.

Милан — Аталанта globallookpress.com

Пауза перед бурей

Йович стал почти главным героем первой половины. Сначала чуть не замкнул передачу Хименеса. А под конец тайма — всё сделал идеально: принял спиной к воротам, развернулся, ушёл от Беллановы… и пробил выше. Больше таких моментов у «Милана» не будет.

Второй тайм начался ярче. «Милан» поддавил. Рейндерс бил, Пулишич искал зоны, Фофана толкал мяч вперёд, Леау обострял — всё выглядело живо. И всё же — как будто в холостую. Команда создавала движение, но не остроту.

И вот в этот момент «Аталанта» нашла своё. Всё началось, казалось бы, буднично — владение у своих ворот. Несколько точных передач, движение мяча — и внезапно Лукман оказывается с мячом на фланге, навешивает на дальнюю. Белланова, неожиданно для себя самого в центре событий, скидывает — и Эдерсон летит головой завершать атаку. 0:1. Гениально просто, но фатально.

Милан — Аталанта globallookpress.com

«Милан» попытался ответить, но словно весь кислород ушёл из их игры. Не хватало резкости, точности, веры в самих себя. Леау отдал слишком сильную передачу на Абрахама, Рейндерс бил издали — мимо, Пулишич растворился. В конце Лукман даже мог добивать миланцев — но Меньян спас. Только чтобы дать болельщикам ещё немного подышать перед окончательным разочарованием.

Диагноз: серость

Это поражение — не сенсация, а симптом. Домашняя форма «Милана» — одна победа в шести матчах. Команда Консейсау буксует, не потому что не может — а потому что не знает, зачем она играет и во что. Игра строится на эпизодах, не на идее. Таланты разбросаны по полю, но не собраны в оркестр. И вот уже девятое место, и вот уже Кубок Италии — последняя дверь в еврокубки. Маленькая, тяжёлая и едва приоткрытая.

Календарь и таблица Серии А

А вот Гасперини может собой гордиться. Вся эта весенняя трясучка — проигрыши, травмы, спад — ничего не значит, если команда может в нужный момент сыграть хладнокровно и умно. Один момент — один гол — одна победа. И теперь третье место — не случайность, а закономерность. И «Аталанта» по-прежнему уверенно занимает место в зоне Лиги Чемпионов.