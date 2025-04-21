Фатальная осечка «Милана». Клуб рискует не попасть в еврокубки

Команды подходили к матчу с разным бэкграундом. «Милан» — с вдохновляющими 4:0 над «Удинезе» и экспериментом в виде 3-4-3, который, казалось, оживил игру. «Аталанта» — с тяжёлым состояним после трёх поражений и хрупкой реабилитацией в матче с «Болоньей». Казалось бы, фаворит очевиден. Но в таких матчах важнее не статус, а смысл. И у «Аталанты» он был.
С первых минут гости действовали осторожно, но не пассивно. Да, кадровые проблемы — без Скамакки, Колашинаца, Скалвини, с Коссуну и де Кетеларе на скамейке, Беллановой — в центре обороны. Но даже в этом лоскутном составе команда Гасперини знала, что делает. Она не лезла напролом, а выжидала.
«Милан» тоже начал сдержанно, полагаясь на индивидуальные отрезки. Тео Эрнандес открыл вечер острым рывком и ударом, но оказался в офсайде. Ретеги мог открыть счёт после скидки Пашалича — мимо. Контратаки Леау душились в зародыше, один раз он даже банально поскользнулся, убегая один в один.
Пауза перед бурей
Йович стал почти главным героем первой половины. Сначала чуть не замкнул передачу Хименеса. А под конец тайма — всё сделал идеально: принял спиной к воротам, развернулся, ушёл от Беллановы… и пробил выше. Больше таких моментов у «Милана» не будет.
Второй тайм начался ярче. «Милан» поддавил. Рейндерс бил, Пулишич искал зоны, Фофана толкал мяч вперёд, Леау обострял — всё выглядело живо. И всё же — как будто в холостую. Команда создавала движение, но не остроту.
И вот в этот момент «Аталанта» нашла своё. Всё началось, казалось бы, буднично — владение у своих ворот. Несколько точных передач, движение мяча — и внезапно Лукман оказывается с мячом на фланге, навешивает на дальнюю. Белланова, неожиданно для себя самого в центре событий, скидывает — и Эдерсон летит головой завершать атаку. 0:1. Гениально просто, но фатально.
«Милан» попытался ответить, но словно весь кислород ушёл из их игры. Не хватало резкости, точности, веры в самих себя. Леау отдал слишком сильную передачу на Абрахама, Рейндерс бил издали — мимо, Пулишич растворился. В конце Лукман даже мог добивать миланцев — но Меньян спас. Только чтобы дать болельщикам ещё немного подышать перед окончательным разочарованием.
Диагноз: серость
Это поражение — не сенсация, а симптом. Домашняя форма «Милана» — одна победа в шести матчах. Команда Консейсау буксует, не потому что не может — а потому что не знает, зачем она играет и во что. Игра строится на эпизодах, не на идее. Таланты разбросаны по полю, но не собраны в оркестр. И вот уже девятое место, и вот уже Кубок Италии — последняя дверь в еврокубки. Маленькая, тяжёлая и едва приоткрытая.
А вот Гасперини может собой гордиться. Вся эта весенняя трясучка — проигрыши, травмы, спад — ничего не значит, если команда может в нужный момент сыграть хладнокровно и умно. Один момент — один гол — одна победа. И теперь третье место — не случайность, а закономерность. И «Аталанта» по-прежнему уверенно занимает место в зоне Лиги Чемпионов.