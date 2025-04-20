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    Личка прокомментировал победу «Динамо» М в матче против «Рубина»

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о победе своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»

    «Очень рад, что удалось победить. В перерыве сказал, что наша игра была медленной, что нужно играть в пас быстрее, чтобы соперник не успевал перестраиваться. Попросил Гладышева и Бителло, когда они заходят между линиями, чтобы они принимали мяч и решали эпизоды. И были два момента, когда Бителло играл пяткой в таких ситуациях, после чего случались потери.

    Игрок сам должен анализировать действия защитников и решать эпизоды, а не я должен кричать со скамейки, что ему нужно делать. Под конец игры нам повезло, когда соперник попал в штангу. Сами себе привезли свободный, но хорошо, что футбольный бог был на нашей стороне», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

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    • После этого матча «Динамо» М занимает 5-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Зенита» 26-го апреля.

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