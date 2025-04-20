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    Габриэл Мартинелли«Ипсвич» — «Арсенал». Онлайн
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    «Динамо» победило «Рубин», «Ростов» на выезде обыграл «Факел»

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    Завершились два матча 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Ярослав Гладышев
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    Ярослав Гладышев

    Московское «Динамо» обыграло на своем поле «Рубин» со счетом 3:1.

    На 23-й минуте Ярослав Гладышев с передачи Хуана Касереса вывел бело-голубых вперед.

    Гости смогли отыграться через две минуты после точного удара Руслана Безрукова, ему ассистировал Мирлинд Даку.

    Победу «Динамо» принес на 61-й минуте Гладышев, оформивший дубль.

    Точку в матче на 90+9-й минуте поставил Бителло.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Рубин 3:1
    Голы: 1:0 Ярослав Гладышев (23'), 1:1 Руслан Безруков (25'), 2:1 Ярослав Гладышев (61'), : (68'), 3:1 Битело (90+9') Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт (Муми Нгамал, 69'), Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев (Роберто Фернандес, 88'), Данил Глебов, Битело, Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, Эль-Мехди Маухуб (Даниэль Мишкич, 88') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Руслан Безруков, Богдан Йочич (Валентин Вада, 19'), Угочукву Иву (Александр Зотов, 65'), Велдин Ходжа (Олег Иванов, 65'), Дардан Шабанхаджай (Никола Чумич, 57'), Мирлинд Даку

    Календарь и таблица РПЛ

    В параллельной встрече воронежский «Факел» проиграл «Ростову» — 0:2.

    На 30-й минуте счет открыл Егор Голенков с передачи Кирилла Щетинина.

    Второй гол забил Константин Кучаев после асссиста Николая Комличенко.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Ростов 0:2
    Голы: : (16'), 0:1 Егор Голенков (30'), 0:2 Константин Кучаев (77') Факел: Виталий Гудиев, Максим Дзиов (Белайди Пуси, 78'), Сергей Божин, Игорь Калинин (Ильнур Альшин, 78'), Игорь Юрганов, Мохамед Браими (Ивлев Андрей, 62'), Ираклий Квеквескири, Даниэль Мишкич (Александр Ломовицкий, 46'), Никита Моцпан, Владимир Ильин, Алексей Каштанов Ростов: Рустам Ятимов (Даниил Одоевский, 63'), Умар Сако, Максим Осипенко, Герман Игнатов, Константин Кучаев, Иван Комаров (Хорен Робертович Байрамян, 48'), Даниил Шанталий, Кирилл Щетинин (Андрей Лангович, 82'), Роналдо, Николай Комличенко, Егор Голенков (Алексей Миронов, ') Предупреждения: Даниэль Мишкич (43'), Мохамед Браими (45+2')

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