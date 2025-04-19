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    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
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    «Монца» — «Наполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Монца Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 33-м туре чемпионата Италии «Монца» и «Наполи» проведут очную встречу на стадионе «Бриантео». Игра состоится 19 апреля в 19:00 мск.

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    «Монца» вылетает из Серии А по окончании сезона. Команда набрала на данный момент всего 15 очков и вряд ли сможет спасти положение. Клуб давно не побеждает и сейчас имеет серию из трех поражений. Последним результатом стало фиаско 0:1 в матче с «Венецией».

    У «Наполи» 68 очков. Команда Антонио Конте проигрывает «Интеру» 3 балла в борьбе за чемпионство. В прошлом туре «адзурри» разгромили «Эмполи» 3:0. Если они смогут продолжить подъем, то продлят беспроигрышную серию до шести матчей.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.85 и 2.50.

    • Букмекеры дают 9.60 на победу «Монцы», 5.40 — на ничью и 1.32 — на победу «Наполи».

    • Искусственный интеллект считает, что «Наполи» обыграет «Монцу» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монца» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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