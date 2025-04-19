В 33-м туре чемпионата Италиипроведут очную встречу на стадионе «Бриантео». Игра состоится 19 апреля в 19:00 мск.

«Монца» вылетает из Серии А по окончании сезона. Команда набрала на данный момент всего 15 очков и вряд ли сможет спасти положение. Клуб давно не побеждает и сейчас имеет серию из трех поражений. Последним результатом стало фиаско 0:1 в матче с «Венецией».

У «Наполи» 68 очков. Команда Антонио Конте проигрывает «Интеру» 3 балла в борьбе за чемпионство. В прошлом туре «адзурри» разгромили «Эмполи» 3:0. Если они смогут продолжить подъем, то продлят беспроигрышную серию до шести матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.85 и 2.50.

подготовили прогноз со ставками за 1.85 и 2.50. Букмекеры дают 9.60 на победу «Монцы», 5.40 — на ничью и 1.32 — на победу «Наполи».

Искусственный интеллект считает, что «Наполи» обыграет «Монцу» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монца» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

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