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    Монца — Наполи: прогноз и ставка на чемпионат Италии 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Наполи»
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    Ромелу Лукаку
    «Монца» и «Наполи» сыграют 19 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Наполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Апреля 2025 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 19:00 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
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    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрала 15 баллов и сохраняет лишь призрачные шансы на спасение в элите.

    Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и на 11 пунктов отстает от спасительной 17-й строчки.

    Монца — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А «бьянкоросси» на выезде потерпели поражение от «Венеции» (1:2).

    Перед этим в 31-м туре национального первенства аутсайдер на этот раз в домашних стенах также остался без очков, проиграв «Комо» (1:3).

    Не сыграют: травмированы — Иццо, Бальде, Д'Амброзио, Дзероли и Пессина, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Монца» проиграла шесть раз при одной ничьей.

    Это сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, особенно против соперника, который на голову превосходит их в классе, а также набрал хорошую форму.

    Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

    «Наполи»

    Турнирное положение: «Наполи» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 68 баллов и уже привычно борется за чемпионский титул.

    Команда занимает вторую позицию и на три очка отстает от лидера чемпионата «Интера».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А клуб на собственной арене набрал три очка, обыграв «Эмполи» — 3:0.

    в своей предыдущей игре в 31-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах потерял очки, с результатом 1:1 сыграв вничью с «Болоньей».

    Не сыграют: травмированы — Жуан Жезус, Буонджорно и Контини, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Наполи» выиграл трижды при двух ничьих.

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    Это сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперник демонстрирует провальную форму.

    Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Монцы» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из 10-ти последних матчей «Наполи» не выиграл

    • в 10-ти из 12-ти последних матчей «Наполи» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.40, победа «Монцы» — в 13.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.97.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в 10-ти из 12-ти последних матчей «Наполи».

    Ставка: обе команды забьют за 2.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монца — Наполи?

    Матч Монца — Наполи состоится 19 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Монца — Наполи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монца — Наполи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монца — Наполи?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монца — Наполи?

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.40, победа «Монцы» — в 13.00.

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