Карпукас: Были моменты, когда могли забивать больше, но в принципе хороший матч

Полузащитниквысказался о матче против(3:0).

«Положительные эмоции. Может быть, в последних играх была не самая удачная серия, но мы победили в Кубке, победили сейчас. Будем продолжать. Игра складывалась по сценарию. Были моменты, когда могли забивать больше, но в принципе хороший матч.

Неудачная серия? Мне кажется, это давит на каждую команду, но мы как профессионалы должны всегда играть на победу», — цитирует Карпукаса «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У «Локомотива» стало 44 очка и пятое место. В активе «Пари НН» 20 очков и 14-е место.