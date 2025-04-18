Топмеллер: «Айнтрахту» придется принять это поражение от «Тоттенхэма»

Дино Топмеллер Фото: globallookpress.com
«Я очень горжусь ребятами и тем, что они сделали. Они сражались и отдали все свои силы на поле. Они не забили, но сделали все остальное. Нам придется принять это поражение, но мы вернемся и станем еще сильнее.
Мы самая молодая команда в этом турнире. У нас были отличные результаты, мы выросли как команда, мы выросли на индивидуальном уровне, мы выросли как игроки и как тренеры. Неудача — это не противоположность успеху, это его часть», — цитирует пресс-служба УЕФА Топмеллера.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
В полуфинале Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет с «Буде-Глимтом». Первый матч пройдет 1 мая, а ответный — 8 мая.