Рахимов: Мы даем максимум, но мечтаем подняться выше

Главный тренер казанскоговысказался о предстоящем матче противв РПЛ.

«Всегда говорил и команде об этом говорю: здесь нет лишних. Потому что все они задействованы, кто-то играет больше, кто-то меньше. Но вы сами отметили то настроение, которое здесь присутствует. Потеря любого игрока — естественно, для нас это болезненно.

Всё, что касается теории, разбора игры, — мы это изучим. Но как всё сложится на поле — этого мы предугадать не можем. В футбол играют люди, им свойственно ошибаться.

Вы видите, что если у нас что-то не получается — то равнодушия нет. У команды есть желание играть, показывать уровень. Мы даём максимум, но мечтаем подняться выше.

Неприятная серия в столице? Не делаем акцент перед подготовкой к сериям. С последнего матча прошло достаточное количество времени. Мы готовимся к этой игре», — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.