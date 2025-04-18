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    Рахимов: Мы даем максимум, но мечтаем подняться выше

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче против «Динамо» в РПЛ.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Всегда говорил и команде об этом говорю: здесь нет лишних. Потому что все они задействованы, кто-то играет больше, кто-то меньше. Но вы сами отметили то настроение, которое здесь присутствует. Потеря любого игрока — естественно, для нас это болезненно.

    Всё, что касается теории, разбора игры, — мы это изучим. Но как всё сложится на поле — этого мы предугадать не можем. В футбол играют люди, им свойственно ошибаться.

    Вы видите, что если у нас что-то не получается — то равнодушия нет. У команды есть желание играть, показывать уровень. Мы даём максимум, но мечтаем подняться выше.

    Неприятная серия в столице? Не делаем акцент перед подготовкой к сериям. С последнего матча прошло достаточное количество времени. Мы готовимся к этой игре», — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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