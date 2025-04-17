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    Точилин: В нашем футболе, если нет результата, сразу возникают вопросы к тренеру

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    Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением по поводу работы главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «К сожалению, в нашем футболе, если нет какого-то результата, сразу возникают вопросы к тренеру. Никто не пытается углубляться в проблему. Всегда виноват тренер. У Лички контракт до конца сезона. Думаю, он доработает до конца. А руководители будут делать какие-то выводы», — цитирует Точилина «Чемпионат».

    Марцел Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В прошлом сезоне под руководством чешского специалиста, «бело-голубые» заняли 3-е место в РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем розыгрыше РПЛ, столичные «динамовцы» занимают 5-е место в турнирной таблице с 43 очками.

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