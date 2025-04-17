Точилин: В нашем футболе, если нет результата, сразу возникают вопросы к тренеру

Бывший защитник московскогоподелился мнением по поводу работы главного тренера «бело-голубых»

«К сожалению, в нашем футболе, если нет какого-то результата, сразу возникают вопросы к тренеру. Никто не пытается углубляться в проблему. Всегда виноват тренер. У Лички контракт до конца сезона. Думаю, он доработает до конца. А руководители будут делать какие-то выводы», — цитирует Точилина «Чемпионат».

Марцел Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В прошлом сезоне под руководством чешского специалиста, «бело-голубые» заняли 3-е место в РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем розыгрыше РПЛ, столичные «динамовцы» занимают 5-е место в турнирной таблице с 43 очками.