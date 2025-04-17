Источник: Рашфорд мечтает перейти в «Барселону»

По информациии talkSPORT, нападающий, взятый бирмингемцами в аренду у, рассчитывает на интерес со стороны топ-клубов.

Как сообщает источник, 27-летний форвард мечтает играть в «Барселоне» и был бы рад переехать летом в Испанию. Сообщается, что в услугах англичанина заинтересован французский ПСЖ.

Отмечается, что Рашфорд вряд ли сможет рассчитывать на место в «Манчестер Юнайтед», пока командой руководит Рубен Аморим.

Англичанин перешел в «Астон Виллу» на правах аренды нынешней зимой. В составе «вилланов», нападающий сыграл в 15 встречах и отметился 3 голами с 6 результативными передачами.