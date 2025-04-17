Личка: Мы были лучше, но нам нужна реализация

Главный тренер московскоговысказался о матче против(0:0) в Кубке России.

«Надо сказать спасибо ЦСКА. В этом сезоне мы играли с ними три раза. Обе команды на технически высоком уровне. Думаю, сегодня мы были лучше, но нам нужна реализация. Игрой своей команды я доволен, будет еще один шанс в Пути регионов. Будем играть на выезде со "Спартаком", надо верить в свои силы и думать, что у нас получится.

До гола чуть‑чуть не хватило, но игра закончилась 0:0. Можно сказать, что защита ЦСКА и Игорь (Акинфеев) провели очень хорошую игру. Также отдаю должное своей команде, которая старалась забить до самого конца игры.

Маричаль играл в Ростове‑на‑Дону, потом получил травму и выпал из тренировок на 14 дней. Честно скажу, Александр Кутицкий играет на этой позиции неплохо, Роберто Фернандес тоже. У Роби был спазм, сегодня он не мог играть из‑за карточки, а Нико Маричаль, когда выходил с "Оренбургом"… честно скажу, не был им доволен. Поэтому играют Кутя и Фабиан Бальбуэна, не хотел менять эту пару. Есть ротация, игра защиты не всегда хороша. Сегодня я оставил на поле Кутю. Они с Фаби сыграли хорошо, посмотрим, кто выйдет в воскресенье», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Благодаря победе в первом матче (2:1), «армейцы» сыграют в финале Пути РПЛ с «Зенитом», а «Динамо» встретится со «Спартаком» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.

Первый матч «красно-синих» против команды Сергея Семака состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге. Ответная встреча пройдет 14 мая в Москве.