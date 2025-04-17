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    «Атлетико» хочет подписать Гарначо

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    Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может сменить клуб летом.

    Алехандро Гарначо
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    Алехандро Гарначо

    По данным TEAMtalk, активный интерес к 20-летнему аргентинцу проявляет мадридский «Атлетико» и предлагает за него £ 70 млн (€ 81,9 млн).

    Руководство манкунианцев впечатлено таким предложением и готово рассмотреть вариант с продажей футболиста.

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    • В этом сезоне Гарначо сыграл за «МЮ» во всех турнирах 49 матчей, забил в них 10 мячей и сделал 8 ассистов. Контракт аргентинца с клубом действует до лета 2028 года, а его цена на портале Transfermarkt равна € 45 млн.

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