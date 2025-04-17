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    Артета сказал, что он звонил Гвардиоле перед матчем с «Реалом»

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета отметил на пресс-конференции, что звонил Хосепу Гвардиоле перед ответным матчем с «Реалом» (2:1).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я позвонил Гвардиоле сегодня утром перед матчем с "Реалом", потому что уверен, что я сейчас на своем месте во многом благодаря ему. Как игрок и как тренер он был для меня источником вдохновения, и именно он решил сделать ставку на меня, включить меня в команду в качестве второго тренера.

    Я проработал с ним в "Манчестер Сити" четыре замечательных года, и я должен быть благодарен, я всегда буду ему благодарен, иначе меня бы здесь не было», — цитирует Артету Daily Mail.

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    «Арсенал» победил «Реал» по сумме двух матчей (5-1) и впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с «ПСЖ».

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