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    «Зенит» — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    16 апреля «Ростов» попытается отыграться у «Зенита» за домашнее поражение 0:1 в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Ответный поединок пройдет на «Газпром Арене». Начало в 18:00 мск.

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    «Зенит» перед этой игрой добыл дома пару крупных побед, обыграв «Рубин» и «Краснодар». «Ростов» потерпел два поражения подряд и четыре фиаско в последних пяти поединках во всех турнирах. Последним результатом гостей стали выездные 1:2 с «Ахматом».

    Если «Зенит» снова победит, то это будет третья победа над «Ростовом» подряд в нынешнем сезоне, в течение которого «сельмаши» ни разу не забили коллективу из Санкт-Петербурга.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на результативность «Зенита», коэффициент составляет 2.35.

    • Букмекеры считают «Зенит» фаворитом за 1.64, коэффициенты на ничью составляют 3.90, на победу «Ростова» — 5.80. На проход команд в финал можно поставить за 1.08 и 7.94 соответственно.

    • Искусственный интеллект предсказал результативную ничью с результатом 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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