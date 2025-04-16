«Зенит» перед этой игрой добыл дома пару крупных побед, обыграв «Рубин» и «Краснодар». «Ростов» потерпел два поражения подряд и четыре фиаско в последних пяти поединках во всех турнирах. Последним результатом гостей стали выездные 1:2 с «Ахматом».
Если «Зенит» снова победит, то это будет третья победа над «Ростовом» подряд в нынешнем сезоне, в течение которого «сельмаши» ни разу не забили коллективу из Санкт-Петербурга.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на результативность «Зенита», коэффициент составляет 2.35.
- Букмекеры считают «Зенит» фаворитом за 1.64, коэффициенты на ничью составляют 3.90, на победу «Ростова» — 5.80. На проход команд в финал можно поставить за 1.08 и 7.94 соответственно.
- Искусственный интеллект предсказал результативную ничью с результатом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.
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