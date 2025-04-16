16 апреляпопытается отыграться уза домашнее поражение 0:1 в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Ответный поединок пройдет на «Газпром Арене». Начало в 18:00 мск.

«Зенит» перед этой игрой добыл дома пару крупных побед, обыграв «Рубин» и «Краснодар». «Ростов» потерпел два поражения подряд и четыре фиаско в последних пяти поединках во всех турнирах. Последним результатом гостей стали выездные 1:2 с «Ахматом».

Если «Зенит» снова победит, то это будет третья победа над «Ростовом» подряд в нынешнем сезоне, в течение которого «сельмаши» ни разу не забили коллективу из Санкт-Петербурга.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на результативность «Зенита», коэффициент составляет 2.35.

дали прогноз на результативность «Зенита», коэффициент составляет 2.35. Букмекеры считают «Зенит» фаворитом за 1.64, коэффициенты на ничью составляют 3.90, на победу «Ростова» — 5.80. На проход команд в финал можно поставить за 1.08 и 7.94 соответственно.

Искусственный интеллект предсказал результативную ничью с результатом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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