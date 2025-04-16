«Зенит» примет «Ростов» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Поединок пройдет 16 апреля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Путь к 1/2 финала: «Сине-бело-голубые» отлично сыграли на групповом этапе Кубка России, заняв 1-е место в группе D с 16-ю очками в активе, опередив ближайшего преследователя на 7 пунктов.

В четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ «Зенит» одолел «Ахмат» по сумме 2-х встреч (3:0 и 2:1). Команда вышла в полуфинал на «Ростов», который обыграл в 1-й встрече со счетом 1:0.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Зенит» разгромил «Краснодар» со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Зенит» проиграл только «Спартаку» (1:2), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда также одолела «Рубин» (4:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Зенит» имеет отличные шансы на победу в Кубке России, да и чемпионская гонка в РПЛ в самом разгаре. Сейчас игрокам «сине-бело-голубых» точно будет непросто.

«Зениту» будет проще по той причине, что команда выиграла 1-й матч у «Ростова» на чужом поле. При родных трибунах выступать проще, поэтому питерцы точно будут доминировать.

«Ростов»

Путь к 1/2 финала: На групповом этапе Кубка России команда заняла 2-е место с 11-ю очками в активе. «Ростов» не смог догнать «Локомотив» в группе В, отстав на 6 пунктов.

В четвертьфинале команда неожиданно прошла «Спартак» по сумме двух поединков (1:0 и 2:1). В полуфинале «Ростову» достался грозный «Зенит».

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда проиграла «Ахмату» на чужом поле со счетом 1:2, пропустив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее «Ростов» уступил «Спартаку» (0:3).

В последних 5-и встречах во всех турнирах у команды 4 поражения и 1 победа над «Акроном» (3:2). За этот отрезок «Ростов» также проиграл «Краснодару» (0:1), пропустив единственный гол на 78-й минуте.

Состояние команды: Сейчас «Ростов» забуксовал. Команда стала проигрывать пачками, но в РПЛ у команды есть хороший запас очков, а в Кубке России можно вылетить.

В прошлой очной встрече «Ростов» дал бой «Зениту», но не смог удержать ничейный результат. В гостях команде будет сложнее, ведь «сине-бело-голубые» потихоньку набирают ход.

Статистика для ставок

«Зенит» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей в РПЛ (2 победы и 1 ничья)

«Ростов» проиграл 4 раза в последних 5-и встречах во всех турнирах

В последних 4-х очных матчах «Зенит» непременно обыгрывал «Ростов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.63, победа «Ростова» — 5.10, ничья — за 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Ростов» проводит не самый лучший отрезок в сезоне. «Зенит» воспользуется этим и забьет свои голы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 2 больше за 2.35.

Прогноз: «Ростов» не будет складывать руки. Гости будут бороться до конца.

Ставка: Обе забьют за 1.80.