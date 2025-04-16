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    Зенит — Ростов: прогноз ставок на Кубок России 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ростов»
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    Андрей Мостовой — игрок «Зенита»
    «Зенит» примет «Ростов» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Поединок пройдет 16 апреля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 16 Апреля 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 18:00 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
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    «Зенит»

    Путь к 1/2 финала: «Сине-бело-голубые» отлично сыграли на групповом этапе Кубка России, заняв 1-е место в группе D с 16-ю очками в активе, опередив ближайшего преследователя на 7 пунктов.

    В четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ «Зенит» одолел «Ахмат» по сумме 2-х встреч (3:0 и 2:1). Команда вышла в полуфинал на «Ростов», который обыграл в 1-й встрече со счетом 1:0.

    Зенит — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Зенит» разгромил «Краснодар» со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Зенит» проиграл только «Спартаку» (1:2), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда также одолела «Рубин» (4:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Зенит» имеет отличные шансы на победу в Кубке России, да и чемпионская гонка в РПЛ в самом разгаре. Сейчас игрокам «сине-бело-голубых» точно будет непросто.

    «Зениту» будет проще по той причине, что команда выиграла 1-й матч у «Ростова» на чужом поле. При родных трибунах выступать проще, поэтому питерцы точно будут доминировать.

    «Ростов»

    Путь к 1/2 финала: На групповом этапе Кубка России команда заняла 2-е место с 11-ю очками в активе. «Ростов» не смог догнать «Локомотив» в группе В, отстав на 6 пунктов.

    В четвертьфинале команда неожиданно прошла «Спартак» по сумме двух поединков (1:0 и 2:1). В полуфинале «Ростову» достался грозный «Зенит».

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда проиграла «Ахмату» на чужом поле со счетом 1:2, пропустив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее «Ростов» уступил «Спартаку» (0:3).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах у команды 4 поражения и 1 победа над «Акроном» (3:2). За этот отрезок «Ростов» также проиграл «Краснодару» (0:1), пропустив единственный гол на 78-й минуте.

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    Состояние команды: Сейчас «Ростов» забуксовал. Команда стала проигрывать пачками, но в РПЛ у команды есть хороший запас очков, а в Кубке России можно вылетить.

    В прошлой очной встрече «Ростов» дал бой «Зениту», но не смог удержать ничейный результат. В гостях команде будет сложнее, ведь «сине-бело-голубые» потихоньку набирают ход.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей в РПЛ (2 победы и 1 ничья)

    • «Ростов» проиграл 4 раза в последних 5-и встречах во всех турнирах

    • В последних 4-х очных матчах «Зенит» непременно обыгрывал «Ростов»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.63, победа «Ростова» — 5.10, ничья — за 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: «Ростов» проводит не самый лучший отрезок в сезоне. «Зенит» воспользуется этим и забьет свои голы.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 2 больше за 2.35.

    Прогноз: «Ростов» не будет складывать руки. Гости будут бороться до конца.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Зенит — Ростов?

    Матч Зенит — Ростов состоится 16 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Какой прогноз на матч Зенит — Ростов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Зенита» 2 больше..

    Какую сделать ставку на матч Зенит — Ростов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Зенита» 2 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — Ростов?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — Ростов?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.63, победа «Ростова» — 5.10, ничья — за 4.10.

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    Зенит — Ростов: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 16.04.202518:00. Смогут ли питерцы «добить» соперника?
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