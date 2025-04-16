16 апреля в Мадриде состоится ответный поединок 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов, в которомприметпосле выездного поражения 0:3. Начало игры в 22:00 мск.

Поражение от «Арсенала» стало для «Реала» третьим подряд. После этого команда Карло Анчелотти собралась с силами и добыла победу, пусть и минимальную (1:0), над «Алавесом».

«Арсеналу» пока удается держать свой курс. Команда Артеты не проигрывает 9 матчей. После разгрома «Реала» «канониры» более скромно выступили в матче с «Брентфордом». Там была зафиксирована ничья 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У «Реала» в этом матче не сыграют Лунин, Милитао, Карвахаль, Менди и Камавинга. «Арсеналу» не помогут Жоржиньо, Хаверц, Жезус, Калафьори, Габриэл и Томиясу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что «Реал» наверняка отомстит «Арсеналу» на поражение. Котировки на победу составляют 1.86 и 4.09. При этом в проход «сливочных» в полуфинал мало кто верит: 6.60 на хозяев и 1.11 на гостей.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что матч будет богат на события и команды устроят размен. Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

считают, что матч будет богат на события и команды устроят размен. Свои ставки они предложили в этом прогнозе. Искусственный интеллект уверен, что матч завершится минимальной победой «Арсенала» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Лиги чемпионов «Реал» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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