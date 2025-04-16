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    «Динамо» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча плей-офф Кубка России «Динамо» — ЦСКА

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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
    Московское «Динамо» на своем поле примет ЦСКА в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Стартовые составы

    «Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Касерес, Кутицкий, Даса, Глебов, Фомин, Чавес, Бителло, Карраскаль, Гладышев.

    ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гаич, Кисляк, Обляков, Пьянич, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

    «Динамо»

    «Динамо» пять раз выходило в финал Кубка России, но лишь однажды сумело завоевать трофей. Это произошло в 1995 году, когда «бело-голубые» обыграли в решающем матче волгоградский «Ротор». В прошлом сезоне москвичи остановились на стадии второго полуфинального раунда Пути регионов — тогда сильнее оказался «Спартак», победив 2:0.

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    В нынешнем сезоне Кубка России «Динамо» заняло второе место в группе со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов», что позволило выйти в плей-офф Пути РПЛ. На следующей стадии команда Марцела Лички встретилась с «Локомотивом» и прошла дальше благодаря победе в серии пенальти по итогам ответного матча.

    В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место после 24-го тура. В последнем матче «бело-голубые» сыграли вничью на выезде с «Пари НН» — 1:1.

    ЦСКА

    Армейцы выигрывали Кубок России восемь раз — всего на один меньше, чем у рекордсмена турнира «Локомотива». В последний раз трофей покорился ЦСКА в 2023 году, когда в финале был обыгран «Краснодар». А вот в прошлом розыгрыше москвичи остановились за шаг до решающего матча, драматично уступив «Зениту» в серии пенальти.

    В этом сезоне ЦСКА уверенно выиграл свою группу, где также играли «Ахмат», «Краснодар» и «Пари НН». Армейцы вышли в плей-офф Пути РПЛ, где на первой стадии дожали «Рубин» — после нулевой ничьей в Казани разгромили соперника дома со счётом 3:0.

    После 24-х туров чемпионата России ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице. В последнем матче подопечные Марко Николича обыграли в гостях «Оренбург» со счетом 2:0 и одержали пятую победу подряд.

    Личные встречи

    ЦСКА дважды обыграл «Динамо» за последний месяц. Сначала армейцы взяли верх в первом полуфинале Кубка России — 2:1, а затем повторили успех в чемпионате, победив 3:1.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Динамо» 5 побед, ЦСКА оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 2.25.

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