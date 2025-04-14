Семшов: «Краснодаром» проиграна битва, но не война

Экс-полузащитник сборной России, «Зенита» и «Динамо»считает, что несмотря на поражение от «Зенита» (1:4), все по-прежнему зависит от «Краснодара» в чемпионской гонке.

«Посмотрим, может ли матч с "Зенитом" подкосить "Краснодар". Чемпионом становится сильная психологически команда, которая готова бороться даже в самые сложные моменты. Да, тяжелые игры и у одной, и у другой команды, "Краснодар" пока на два очка опережает.

Все у них в руках. Шесть игр и у одной, и у другой команды, и вряд ли кто‑то их пройдет без потерь, но тот, кто стабильнее пройдет, тот и станет чемпионом. Конечно, уступая конкуренту, нужно понимать, что проиграна битва, но не война. Если "Краснодар" правильные выводы сделает, они должны разобрать ошибки и забыть эту игру.

Если он будет зацикливаться на ней, конечно, это психологически будет давить. Как говорится, все только начинается, все самое интересное, — цитирует Семшова "Советский Спорт".

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас расстояние за шесть туров до конца РПЛ сократилось до двух очков. У "Краснодара" сейчас 52 очка, а у "Зенита" (50).