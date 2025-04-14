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    Мантуан: «Зенит» был намного лучше «Краснодара»

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    Футболист «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ. Сине-бело-голубые разгромили соперника со счетом 4:1.

    Густаво Мантуан
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    Густаво Мантуан

    «Очень приятные ощущения после игры. Думаю, что нам удалось показать то, над чем работали на тренировках. Добились отличного результата, который позволяет нам продолжать борьбу за чемпионство.

    Играть с "Краснодаром" всегда тяжело, у них очень хорошая команда. Но считаю, что мы были намного лучше соперника.

    Конечно, гол Максима Глушенкова придал нам гораздо больше уверенности. Здорово, что удалось забить третий мяч, но четвертый гол был не менее важен», — сказал Мантуан «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставание от «Краснодара» — два очка.

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