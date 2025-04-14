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    Гурцкая: Если Личка проиграет ЦСКА в среду, он будет отправлен в отставку

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    Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка будет уволен со своего поста, если команда проиграет ЦСКА во 2-м матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»

    «В матче, в котором "Динамо" должно выигрывать, почему-то выходит Даса не по позиции. В матче, где, по идее, "Динамо" должно больше атаковать. В интервью в начале года Личка говорил: "У меня не хватает состава". Сейчас у него на лавке сидят два игрока сборной России и игрок сборной Мексики: Глебов, Фомин и Чавес. Как это назвать ещё, кроме как самодурства?

    Личка пошёл ва-банк, в авантюру. Авантюра в том, что он поставил все фишки на Кубок. Ему надо обыгрывать ЦСКА. Это не инсайд, но я вас уверяю: если Личка проиграет ЦСКА в среду, он будет отправлен в отставку. Не дожидаясь конца сезона.

    Они же не вылетят из Кубка даже при поражении от ЦСКА? Не вылетят из Кубка, но чудовищная игра с "Пари НН"… Были матчи с ЦСКА, "Локомотивом", где они играли хорошо, но по стечению обстоятельств не забили, бывает.

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    • Если "Динамо" выиграет? Если они пройдут ЦСКА, то потом спокойно вылетят в полуфинале от "Зенита". Это авантюра. "Нижний Новгород" в последних матчах показал, что "Динамо" с этой командой терять очки не имеет права», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

    Матч между «Динамо» и ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России Пути РПЛ состоится 16-го апреля. Начало игры — в 20:30 мск.

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