Гурцкая: Если Личка проиграет ЦСКА в среду, он будет отправлен в отставку

Известный футбольный агентзаявил, что главный тренербудет уволен со своего поста, если команда проиграетво 2-м матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

«В матче, в котором "Динамо" должно выигрывать, почему-то выходит Даса не по позиции. В матче, где, по идее, "Динамо" должно больше атаковать. В интервью в начале года Личка говорил: "У меня не хватает состава". Сейчас у него на лавке сидят два игрока сборной России и игрок сборной Мексики: Глебов, Фомин и Чавес. Как это назвать ещё, кроме как самодурства?

Личка пошёл ва-банк, в авантюру. Авантюра в том, что он поставил все фишки на Кубок. Ему надо обыгрывать ЦСКА. Это не инсайд, но я вас уверяю: если Личка проиграет ЦСКА в среду, он будет отправлен в отставку. Не дожидаясь конца сезона.

Они же не вылетят из Кубка даже при поражении от ЦСКА? Не вылетят из Кубка, но чудовищная игра с "Пари НН"… Были матчи с ЦСКА, "Локомотивом", где они играли хорошо, но по стечению обстоятельств не забили, бывает.

Если "Динамо" выиграет? Если они пройдут ЦСКА, то потом спокойно вылетят в полуфинале от "Зенита". Это авантюра. "Нижний Новгород" в последних матчах показал, что "Динамо" с этой командой терять очки не имеет права», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Матч между «Динамо» и ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России Пути РПЛ состоится 16-го апреля. Начало игры — в 20:30 мск.