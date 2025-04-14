Черчесов: «Краснодару» не хватает стабильности и опыта

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о перспективахна золото РПЛ в этом сезоне.

«Я не знаю, в "Краснодаре" есть хоть один игрок или легионер, который выигрывал чемпионство? Это играет очень важнейшую роль, потому что турнир длинный», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов также отметил, что ему нравится стиль «Краснодара» в атаке, однако он не уверен, что у клуба достаточно ресурсов, чтобы оказывать давление на соперников всю игру.

Прогнозы и ставки на РПЛ

На данный момент «быки» занимают лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», будучи вторым, отстает на два балла. Следующий матч «Краснодар» проведет против «Ахмата».