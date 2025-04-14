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    Черчесов: «Краснодару» не хватает стабильности и опыта

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    Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах «Краснодара» на золото РПЛ в этом сезоне.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Я не знаю, в "Краснодаре" есть хоть один игрок или легионер, который выигрывал чемпионство? Это играет очень важнейшую роль, потому что турнир длинный», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    Черчесов также отметил, что ему нравится стиль «Краснодара» в атаке, однако он не уверен, что у клуба достаточно ресурсов, чтобы оказывать давление на соперников всю игру.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    На данный момент «быки» занимают лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», будучи вторым, отстает на два балла. Следующий матч «Краснодар» проведет против «Ахмата».

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