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    «Атлетико» — «Вальядолид»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Атлетико» и «Вальядолид» встретятся в заключительном поединке 31-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 14 апреля в Мадриде на «Метрополитано» в 22:00 мск.

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    «Матрасники» все же сумели выровнять курс. Потеряв очки в трех турах подряд, команда Симеоне выиграла на выезде у «Севильи» 2:1. В случае очередной победы, хозяева наберут 63 очка и закрепятся на 3-й строчке.

    «Вальядолид» с 16 баллами продолжает оставаться последней командой турнира, которая по окончанию сезона отправится в Сегунду. В Мадрид гости приехали с серией из четырех поражений. В прошлом туре они уступили «Хетафе» 0:4.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз с двумя ставками на поединок.

    • На победу «Атлетико» букмекеры дают 1.12, на победу «Вальядолида» они предлагают 20.0, а на ничью — 8.60.

    • Прогноз ИИ — крупная победа «Атлетико» с общим счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Вальядолид» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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