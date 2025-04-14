«Матрасники» все же сумели выровнять курс. Потеряв очки в трех турах подряд, команда Симеоне выиграла на выезде у «Севильи» 2:1. В случае очередной победы, хозяева наберут 63 очка и закрепятся на 3-й строчке.
«Вальядолид» с 16 баллами продолжает оставаться последней командой турнира, которая по окончанию сезона отправится в Сегунду. В Мадрид гости приехали с серией из четырех поражений. В прошлом туре они уступили «Хетафе» 0:4.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз с двумя ставками на поединок.
- На победу «Атлетико» букмекеры дают 1.12, на победу «Вальядолида» они предлагают 20.0, а на ничью — 8.60.
- Прогноз ИИ — крупная победа «Атлетико» с общим счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Вальядолид» смотрите на LiveCup.Run.
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