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    Сможет ли «Атлетико» разгромить «Вальядолид»?

    Атлетико — Вальядолид: прогноз и ставка за 2.13 на Примеру 14 апреля 2025 года

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    Хулиан Альварес («Атлетико»)
    «Атлетико» и «Вальядолид» сыграют 14 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу . Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Вальядолид», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Апреля 2025 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: мадридская команда пока что еще претендует на то, чтобы побороться за чемпионский титул.

    «Индейцы» в настоящий момент располагаются на третьем месте в турнирной таблице. В активе мадридцев 60 очков.

    Атлетико — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    «Матрасники» смогли 49 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Испании выиграла у «Севильи» (2:1), сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1) и проиграла «Барселоне» (2:4).

    Также коллектив из Мадрида покинул Кубок Испании, проиграв «Барселоне» (4:4, 0:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Помимо этого, столичная команда вылетела с Лиги чемпионов, по пенальти уступив «Реалу» (1:2, 1:0).

    Не сыграют: травмированы Родриго Де Паул и Самуэль Диас Лино, а дисквалифицирован Анхель Корреа.

    Состояние команды: последний месяц был для «Атлетико» кошмарным. Подопечные Диего Симеоне успели вылететь с Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также практически лишились шансов на чемпионский титул.

    Сейчас отставание «Атлетико» от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков и отыграться будет крайне сложно. Нужно не только выигрывать все свои матчи, но и рассчитывать на то, что каталонцы будут терять свои очки.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является явным аутсайдером текущего сезона испанской Примеры.

    После 30 матчей в активе «пуселы» всего 16 очков и последняя строчка в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Вальядолида за это время смог забить всего 19 мячей, а пропустил целых 69.

    Последние матчи: в прошлых турах вальядолидцы проиграли «Хетафе» (0:4) и «Реал Сосьедаду» (1:2).

    До этого «бело-фиолетовые» также уступили «Сельте» (0:1) и «Валенсии» (1:2).

    Лишь перед этим вальядолидский коллектив смог сыграть вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1).

    Не сыграют: в лазарете находится только эстонец Карл Эйн.

    Состояние команды: подопечные Альваро Рубио уже практически лишились шансов на то, чтобы остаться в Примере. Конечно, если «Вальядолид» выиграет все оставшиеся 8 матчей, то это может произойти, однако верится в это с трудом.

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    Думается, что «Вальядолид» уже может спокойно готовится к следующему сезону Сегунды, чтобы попытаться сразу же вернуться в Примеру.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» выиграл только 1 из последних 7 матчей

    • «Вальядолид» проиграл 10 из последних 11 матчей

    • в последней очной игре «Атлетико» разгромил «Вальядолид» со счетом 5:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа «Вальядолида» — в 21.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.65.

    Прогноз: вряд ли стоит ожидать сенсацию, поэтому «Атлетико» вновь должен разгромить своего соперника.

    Ставка: победа «Атлетико» с форой-2,5 за 2.13.

    Прогноз: команды должны выдать результативный футбол, но большинство мячей влетит в сетку ворот гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Атлетико — Вальядолид?

    Матч Атлетико — Вальядолид состоится 14 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Какой прогноз на матч Атлетико — Вальядолид?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Атлетико с форой-2,5.

    Какую сделать ставку на матч Атлетико — Вальядолид?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Атлетико с форой-2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико — Вальядолид?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетико — Вальядолид?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа «Вальядолида» — в 21.00.

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    Атлетико — Вальядолид: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 14.04.202522:00. Сможет ли «Атлетико» разгромить «Вальядолид»?
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