Атлетико
Вальядолид
«Атлетико»
Турнирное положение: мадридская команда пока что еще претендует на то, чтобы побороться за чемпионский титул.
«Индейцы» в настоящий момент располагаются на третьем месте в турнирной таблице. В активе мадридцев 60 очков.
Атлетико — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
«Матрасники» смогли 49 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Испании выиграла у «Севильи» (2:1), сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1) и проиграла «Барселоне» (2:4).
Также коллектив из Мадрида покинул Кубок Испании, проиграв «Барселоне» (4:4, 0:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Помимо этого, столичная команда вылетела с Лиги чемпионов, по пенальти уступив «Реалу» (1:2, 1:0).
Не сыграют: травмированы Родриго Де Паул и Самуэль Диас Лино, а дисквалифицирован Анхель Корреа.
Состояние команды: последний месяц был для «Атлетико» кошмарным. Подопечные Диего Симеоне успели вылететь с Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также практически лишились шансов на чемпионский титул.
Сейчас отставание «Атлетико» от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков и отыграться будет крайне сложно. Нужно не только выигрывать все свои матчи, но и рассчитывать на то, что каталонцы будут терять свои очки.
«Фулхэм»
Турнирное положение: команда из одноименного города является явным аутсайдером текущего сезона испанской Примеры.
После 30 матчей в активе «пуселы» всего 16 очков и последняя строчка в турнирной таблице.
Коллектив из Вальядолида за это время смог забить всего 19 мячей, а пропустил целых 69.
Последние матчи: в прошлых турах вальядолидцы проиграли «Хетафе» (0:4) и «Реал Сосьедаду» (1:2).
До этого «бело-фиолетовые» также уступили «Сельте» (0:1) и «Валенсии» (1:2).
Лишь перед этим вальядолидский коллектив смог сыграть вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1).
Не сыграют: в лазарете находится только эстонец Карл Эйн.
Состояние команды: подопечные Альваро Рубио уже практически лишились шансов на то, чтобы остаться в Примере. Конечно, если «Вальядолид» выиграет все оставшиеся 8 матчей, то это может произойти, однако верится в это с трудом.
Думается, что «Вальядолид» уже может спокойно готовится к следующему сезону Сегунды, чтобы попытаться сразу же вернуться в Примеру.
Статистика для ставок
- «Атлетико» выиграл только 1 из последних 7 матчей
- «Вальядолид» проиграл 10 из последних 11 матчей
- в последней очной игре «Атлетико» разгромил «Вальядолид» со счетом 5:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа «Вальядолида» — в 21.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.65.
- 2.07Зенит — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.03Аталанта — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.20Алавес — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: вряд ли стоит ожидать сенсацию, поэтому «Атлетико» вновь должен разгромить своего соперника.
Ставка: победа «Атлетико» с форой-2,5 за 2.13.
Прогноз: команды должны выдать результативный футбол, но большинство мячей влетит в сетку ворот гостей.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.