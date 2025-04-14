«Атлетико» и «Вальядолид» сыграют 14 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу . Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Вальядолид», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридская команда пока что еще претендует на то, чтобы побороться за чемпионский титул.

«Индейцы» в настоящий момент располагаются на третьем месте в турнирной таблице. В активе мадридцев 60 очков.

«Матрасники» смогли 49 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Испании выиграла у «Севильи» (2:1), сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1) и проиграла «Барселоне» (2:4).

Также коллектив из Мадрида покинул Кубок Испании, проиграв «Барселоне» (4:4, 0:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Помимо этого, столичная команда вылетела с Лиги чемпионов, по пенальти уступив «Реалу» (1:2, 1:0).

Не сыграют: травмированы Родриго Де Паул и Самуэль Диас Лино, а дисквалифицирован Анхель Корреа.

Состояние команды: последний месяц был для «Атлетико» кошмарным. Подопечные Диего Симеоне успели вылететь с Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также практически лишились шансов на чемпионский титул.

Сейчас отставание «Атлетико» от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков и отыграться будет крайне сложно. Нужно не только выигрывать все свои матчи, но и рассчитывать на то, что каталонцы будут терять свои очки.

«Фулхэм»

Турнирное положение: команда из одноименного города является явным аутсайдером текущего сезона испанской Примеры.

После 30 матчей в активе «пуселы» всего 16 очков и последняя строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Вальядолида за это время смог забить всего 19 мячей, а пропустил целых 69.

Последние матчи: в прошлых турах вальядолидцы проиграли «Хетафе» (0:4) и «Реал Сосьедаду» (1:2).

До этого «бело-фиолетовые» также уступили «Сельте» (0:1) и «Валенсии» (1:2).

Лишь перед этим вальядолидский коллектив смог сыграть вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1).

Не сыграют: в лазарете находится только эстонец Карл Эйн.

Состояние команды: подопечные Альваро Рубио уже практически лишились шансов на то, чтобы остаться в Примере. Конечно, если «Вальядолид» выиграет все оставшиеся 8 матчей, то это может произойти, однако верится в это с трудом.

Думается, что «Вальядолид» уже может спокойно готовится к следующему сезону Сегунды, чтобы попытаться сразу же вернуться в Примеру.

Статистика для ставок

«Атлетико» выиграл только 1 из последних 7 матчей

«Вальядолид» проиграл 10 из последних 11 матчей

в последней очной игре «Атлетико» разгромил «Вальядолид» со счетом 5:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа «Вальядолида» — в 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.65.

Прогноз: вряд ли стоит ожидать сенсацию, поэтому «Атлетико» вновь должен разгромить своего соперника.

Ставка: победа «Атлетико» с форой-2,5 за 2.13.

Прогноз: команды должны выдать результативный футбол, но большинство мячей влетит в сетку ворот гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.