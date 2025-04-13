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    Элдор Шомуродов«Лацио» — «Рома». Онлайн
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    Семак: Глушенков сегодня сыграл хорошо и полезно, как и все игроки

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально отметил игру полузащитника Максима Глушенкова в матче с «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ, который завершился победой его команды со счетом 4:1.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Вся наша игра потихоньку перестраивается. Мы должны исходить из тех моментов, которые у нас есть. Я пытаюсь отвечать более кратко. После игры со "Спартаком" спросили, почему так играем, я объяснил. После этого тут же написали, что Семак жалуется.

    Я просто скажу, что Максим Глушенков сегодня сыграл хорошо и полезно, как и все игроки. Развёрнутые комментарии, к сожалению, не всегда полезно давать. Иногда пишущая братия перевирает их так, что даже сложно понять, кто это говорит. Сегодня Максим сыграл хорошо», — рассказал Семак «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Максим Глушенков забил свой первый мяч за «Зенит» в РПЛ во второй части сезона. Также голы на счету Андрея Мостового, Лусиано Гонду и Луиса Энрике.

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