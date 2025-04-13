Семак — о победе над «Краснодаром»: Кардинально в таблице ничего не изменилось

Главный тренер «Зенита»прокомментировал удачную игру своих футболистов в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1) и добавил, что ситуация в таблице пока не сильно поменялась для его команды.

«Облегчения нет, есть удовлетворение от того, что мы остаемся в деле. Естественно, плюс пять или плюс восемь — не одно и то же, что плюс два. Конечно, разница существенная. Догонять всегда тяжело. Поэтому глобально радости нет. Кардинально в таблице ничего не изменилось. Будем готовиться и потом уже поговорим, насколько важен был тот или иной матч.

Мы не можем понять, какой из этапов будет самым сложным. Готовимся ко всем играм. За все матчи дают три очка. Нам надо готовится, работать и верить, что все может получиться при нашем правильном отношении и работе, которую делают игроки», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Календарь и таблица РПЛ

Теперь отставание «Зенит» от «Краснодара» в таблице РПЛ составляет всего два очка. В следующем туре питерский клуб примет «Химки», а «Краснодар» — «Ахмат».