«Айнтрахт» — «Хайденхайм»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал победу над(3:0) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

У хозяев голы записали на свой счет Жан-Маттео Баойя на 10-й минуте, Робин Кох на 42-й минуте и Уго Экитике на 71-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Хайденхайм 3:0 Голы: 1:0 Жан-Маттео Баойя (10'), 2:0 Робин Кох (42'), 3:0 Уго Экитике (71') Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Расмус Кристенсен (Ннамди Коллинз, 61'), Робин Кох, Тута, Артур Теате, Эйе Скири, Жан-Маттео Баойя (Марио Гётце, 70'), Джан Узун (Натаниэль Браун, 61'), Эмиль Хойлунд (Хуго Ларссон, 70'), Фарес Шаиби, Уго Экитике (Элье Ваи, 76') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Марнон Буш (Йонас Фёренбах, 68'), Омар Траоре, Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Адриан Бек, Никлас Дорш (Пауль Ваннер, 46'), Ян Шёппнер, Бенедикт Гимбер (Сэрлорд Конте, 46'), Марвин Пирингер (Thomas Keller, 76'), Frans Kratzig (Штефан Шиммер, 68') Предупреждения: Уго Экитике (30'), Никлас Дорш (30')

После этого матча «Айнтрахт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 51-м очком в активе. «Хайденхайм» — на 16-й строчке с 22 баллами.