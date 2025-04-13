«Комо» — «Торино»: счет матча 1:0, обзор гола

упустил победу св матче 32-го тура итальянской Серии А — 1:1.

Единственный гол в матче на счету греческого нападающего Анастасиоса Дувикаса, которому ассистировал правый защитник Мергим Войвода.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Комо — Торино 1:0 Гол: 1:0 Анастасиос Дувикас (38') Комо: Жан Бутез, Мергим Войвода, Эдоардо Гольданига, Марк Кемпф, Альберто Морено (Алекс Валле, 90'), Максимо Перроне, Максанс Какере (Серхи Роберто, 71'), Лукаш Да Кунья, Жонатан Иконе (Габриэл Стрефезза, 71'), Анастасиос Дувикас, Ассане Диао (Алиу Фадера, 83') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Кристиано Бираги, Сауль Коко (Адам Масина, 80'), Гильермо Марипан, Себастьян Валюкевич (Marcus Pedersen, 80'), Элиф Элмас, Чезаре Казадей (Янн Карамо, 65'), Кароль Линетти (Адриен Тамез, 89'), Гвидас Гинейтис (Иван Илич, 80'), Че Адамс, Антонио Санабрия Предупреждения: Сауль Коко (31'), Гвидас Гинейтис (41'), Антонио Санабрия (85'), Лукаш Да Кунья (89')

«Комо» теперь располагается на 13-м месте с 34 очками. «Торино» (41) — десятый.