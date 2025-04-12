Наумов: «Зенит» не устроит ничья в матче с «Краснодаром»

Бывший президент «Локомотива»высказался про матч «Зенита» и «Краснодара». Поединок состоится 13 апреля в Санкт-Петербурге.

«Будет напряжённый, очень нервный матч. Думаю, ожидаются стычки, будет упорная борьба. Но "Зениту" отступать некуда: ему необходимо выигрывать. Ничья его не устроит. В случае такого результата с чемпионством уже, думаю, можно будет расстаться. Они это прекрасно понимают. Поэтому "Зенит" додавит соперника и выиграет у "Краснодара" в упорной борьбе. Краснодарцы всё‑таки подспудно будут думать, что у них ещё есть запас по очкам», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Краснодарский клуб с 52 очками лидирует в таблице. «Зенит» (47) находится на 3-й позиции.