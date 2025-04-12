«Монако» и «Марсель» не имеют шансов на титул, однако команды ведут борьбу друг с другом за 2-е место. «Монегаски» отстают в этой гонке на 2 пункта и победа позволит им обойти «олимпийцев» в таблице.
При этом в прошлом туре «красно-белые» уступили 1:2 «Бресту», прервав свою беспроигрышную серию. «Марсель» же после трех поражений подряд наконец-то выиграл. Гости победили на своем поле «Тулузу» 3:2.
«Марсель» выиграл в первом круге 2:1, поэтому за «Монако» остается долг, который хозяева попытаются отдать.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры: 1.97 на «Монако», 4.09 на ничью, 3.45 на «Марсель».
- Искусственный интеллект ставит на результативную ничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.
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