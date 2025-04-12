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    «Монако» — «Марсель»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 29-м туре Лиги 1 Франции «Монако» примет «Марсель» на домашнем стадионе «Луи II». Начало игры в 18:00 мск.

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    «Монако» и «Марсель» не имеют шансов на титул, однако команды ведут борьбу друг с другом за 2-е место. «Монегаски» отстают в этой гонке на 2 пункта и победа позволит им обойти «олимпийцев» в таблице.

    При этом в прошлом туре «красно-белые» уступили 1:2 «Бресту», прервав свою беспроигрышную серию. «Марсель» же после трех поражений подряд наконец-то выиграл. Гости победили на своем поле «Тулузу» 3:2.

    «Марсель» выиграл в первом круге 2:1, поэтому за «Монако» остается долг, который хозяева попытаются отдать.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

    • Букмекеры: 1.97 на «Монако», 4.09 на ничью, 3.45 на «Марсель».

    • Искусственный интеллект ставит на результативную ничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монако» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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