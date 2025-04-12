В 29-м туре Лиги 1 Францииприметна домашнем стадионе «Луи II». Начало игры в 18:00 мск.

«Монако» и «Марсель» не имеют шансов на титул, однако команды ведут борьбу друг с другом за 2-е место. «Монегаски» отстают в этой гонке на 2 пункта и победа позволит им обойти «олимпийцев» в таблице.

При этом в прошлом туре «красно-белые» уступили 1:2 «Бресту», прервав свою беспроигрышную серию. «Марсель» же после трех поражений подряд наконец-то выиграл. Гости победили на своем поле «Тулузу» 3:2.

«Марсель» выиграл в первом круге 2:1, поэтому за «Монако» остается долг, который хозяева попытаются отдать.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.00. Букмекеры: 1.97 на «Монако», 4.09 на ничью, 3.45 на «Марсель».

Искусственный интеллект ставит на результативную ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

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