Монако
Марсель
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски сражаются за вторую строчку в Лиге 1. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Монако» на 2 очка отстает от идущего вторым «Марселя». А вот забила команда 54 мяча в 28 поединках французского чемпионата.
Монако — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Монегаски уступили «Бресту» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:1). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Анже» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Монако» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Сунгуту Магасса, Джордан Тезе — травмированы. Бреел Эмболо, Кристиан Мависса — дисквалифицированы.
Состояние команды: Монегаски не столь стабильны. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.
Матчи со «Марселем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монако» победил 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Монегаски намерены запрыгнуть на вторую позицию.
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы намерены завершить сезон сразу вслед за чемпионом. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Марсель» лишь на 2 очка опережает идущий следом «Монако». При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Марсельцы переиграли «Тулузу» (3:2).
До того команда потерпела поражение от «Реймса» (1:3). Да и поединок с ПСЖ завершился досадной коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Амин Гуири, Луис Фелипе — травмированы.
Состояние команды: Марсельцы нынче не столь стабильны. Команда до последней виктории уступила 3 раза подряд.
При этом «Марсель» относительно преуспевает в плане реализации. Марсельцы настреляли 57 мячей в 28 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы сохранить вторую позицию.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Мэйсон Гринвуд настрелял уже 16 мячей в нынешнем чемпионате.
Статистика для ставок
- Монегаски уже полтора года не обыгрывают «Марсель»
- Марсельцы в среднем забивают 2 мяча за матч
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены запрыгнуть на вторую строчку, так что наверняка будут активны в атаке.
«Марсель» в последних матчах не преуспевал, к тому же имеет заметные сложности в плане надежности тылов.
Ставка: Победа «Монако» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30