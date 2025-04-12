«Монако» и «Марсель» сыграют 12 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Марсель», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски сражаются за вторую строчку в Лиге 1. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Монако» на 2 очка отстает от идущего вторым «Марселя». А вот забила команда 54 мяча в 28 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Монегаски уступили «Бресту» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:1). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Анже» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Монако» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Сунгуту Магасса, Джордан Тезе — травмированы. Бреел Эмболо, Кристиан Мависса — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Монегаски не столь стабильны. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

Матчи со «Марселем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монако» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Монегаски намерены запрыгнуть на вторую позицию.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы намерены завершить сезон сразу вслед за чемпионом. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» лишь на 2 очка опережает идущий следом «Монако». При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Марсельцы переиграли «Тулузу» (3:2).

До того команда потерпела поражение от «Реймса» (1:3). Да и поединок с ПСЖ завершился досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Амин Гуири, Луис Фелипе — травмированы.

Состояние команды: Марсельцы нынче не столь стабильны. Команда до последней виктории уступила 3 раза подряд.

При этом «Марсель» относительно преуспевает в плане реализации. Марсельцы настреляли 57 мячей в 28 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы сохранить вторую позицию.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Мэйсон Гринвуд настрелял уже 16 мячей в нынешнем чемпионате.

Статистика для ставок

Монегаски уже полтора года не обыгрывают «Марсель»

Марсельцы в среднем забивают 2 мяча за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены запрыгнуть на вторую строчку, так что наверняка будут активны в атаке.

«Марсель» в последних матчах не преуспевал, к тому же имеет заметные сложности в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Монако» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30