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    Запрыгнут ли монегаски на второе место?

    Монако — Марсель: ставка и точный прогноз на Лигу 1 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Марсель»
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    Мика Биерет
    «Монако» и «Марсель» сыграют 12 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Марсель», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Апреля 2025 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 18:00 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски сражаются за вторую строчку в Лиге 1. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Монако» на 2 очка отстает от идущего вторым «Марселя». А вот забила команда 54 мяча в 28 поединках французского чемпионата.

    Монако — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Монегаски уступили «Бресту» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:1). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Анже» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Монако» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Сунгуту Магасса, Джордан Тезе — травмированы. Бреел Эмболо, Кристиан Мависса — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Монегаски не столь стабильны. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

    Матчи со «Марселем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монако» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Монегаски намерены запрыгнуть на вторую позицию.

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы намерены завершить сезон сразу вслед за чемпионом. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Марсель» лишь на 2 очка опережает идущий следом «Монако». При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Марсельцы переиграли «Тулузу» (3:2).

    До того команда потерпела поражение от «Реймса» (1:3). Да и поединок с ПСЖ завершился досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Амин Гуири, Луис Фелипе — травмированы.

    Состояние команды: Марсельцы нынче не столь стабильны. Команда до последней виктории уступила 3 раза подряд.

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    При этом «Марсель» относительно преуспевает в плане реализации. Марсельцы настреляли 57 мячей в 28 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы сохранить вторую позицию.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Мэйсон Гринвуд настрелял уже 16 мячей в нынешнем чемпионате.

    Статистика для ставок

    • Монегаски уже полтора года не обыгрывают «Марсель»

    • Марсельцы в среднем забивают 2 мяча за матч

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены запрыгнуть на вторую строчку, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Марсель» в последних матчах не преуспевал, к тому же имеет заметные сложности в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Монако» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Монако — Марсель?

    Матч Монако — Марсель состоится 12 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Какой прогноз на матч Монако — Марсель?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Монако — Марсель?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Монако — Марсель?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Монако — Марсель?

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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