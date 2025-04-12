В 32-м туре чемпионата Англии запланировано лондонское дерби между. Матч состоится 12 апреля в 19:30 мск на стадионе «Эмирейтс».

«Арсенал» вряд ли сможет стать чемпионом. Отставание от «Ливерпуля» составляет 11 очков. Однако стать второй командой по итогам сезоне «канонирам» вполне по силам. Таким образом, хозяева будут пытаться выиграть оставшиеся матчи турнира.

Команда Артеты победила «Брентфорд» в последних 4 встречах во всех турнирах. Сами «пчелы» теряли очки в 4 из 5 туров чемпионата. Так что их текущая форма не совсем соответствует уровню предстоящего соперника.

Календарь и таблица АПЛ

Вдобавок «Арсенал» накануне победил «Реал» 3:0 в Лиге чемпионов. Это совершенно точно прибавит «канонирам» уверенности.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.00. Букмекеры дают 1.64 на «Арсенал» , 4.09 на ничью и 5.00 на «Брентфорд».

Искусственный интеллект вопреки ожиданиям букмекеров ставит на «Брентфорд» и его победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Брентфорд» смотрите на LiveCup.Run.

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