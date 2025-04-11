Матч между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» откроет программу 24-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Спартак»

«Спартак» продолжает борьбу за чемпионство в текущем сезоне. По итогам 23-го тура «красно-белые» расположились на второй строчке в турнирной таблице, записав на свой счет 47 очков — 14 побед, 5 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и попущенных мячей составляет 44:17.

Команда Деяна Станковича в крайнем туре, играя в большинстве весь второй тайм, разгромила «Ростов», забив сопернику трижды после перерыва — 3:0. До этого «Спартак» скатал нули в Грозном с «Ахматом», и это после того, как «красно-белые» забрали эмоциональную победу в битве с «Зенитом» туром ранее — 2:1.

«Динамо» Мх

Махачкалинское «Динамо» уверенно стремится избежать не только прямого вылета, но и стыковых матчей. Команда Хасанби Биджиева на текущий момент идет десятой в турнирной таблице, оформив 24 очка в 23-х матчах — 5 побед, 9 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 20:25.

«Динамо» порадовало своих болельщиков в двух последних домашних матчах, разгромив «Крылья Советов» (4:0) и «Химки» (4:1) в крайнем туре. Правда между этим махачкалинцы провели неудачный выезд в Москву к ЦСКА, уступив армейцам всухую — 0:2.

Личные встречи

В матче первого круга команды разошлись миром в Каспийске — 1:1.

Были еще две встречи на групповой стадии текущего розыгрыша Кубка России. «Спартак» и «Динамо» обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Мх с коэффициентом 2.14.