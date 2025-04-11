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    Спартак — Динамо Мх. Ставка (к. 2.14) и прогноз на чемпионат России 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо» Мх
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    Гамид Агаларов
    11 апреля в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Москва — «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Мх, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Апреля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: после 23 туров подопечные Деяна Станковича располагаются на втором месте в таблице РПЛ с 47 очками.

    Последние матчи: игра против «Ростова» получилась очень непростой для «Спартака» Москва, хотя и завершилась его победой со счетом 3:0. Помогло удаление в составе соперника в конце первого тайма, до него «Ростов» выглядел даже лучше и имел больше опасных моментов.

    Спартак — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Но даже в меньшинстве «Спартак» мог пропустить в середине второго тайма, но повезло.
    Только на 65-й минуте Умяров смог вывести после отличной подачи Барко и удара головой.

    Почти сразу Мартинс Перейра забил второй гол, а в конце встречи точку поставил Барко.
    Ранее была выездная ничья с «Ахматом» (0:0) и победа над «Зенитом» (2:1).

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: во второй части сезона «Спартак» не производит какого-то грандиозного впечатления, как на финише первого отрезка РПЛ, но все равно стабильно набирает очки и сейчас является главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за золото.

    В отличной форме находится Барко, от которого очень многое зависит в игре красно-белых. Под стать ему действуют другие игроки центра поля (Умяров и Мартинс Перейра), в атаке же сейчас не в форме Угальде, а Солари и Грасия пока ищут себя в стане «Спартаке». В защите же у команды по-прежнему немало проблем.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: сейчас «Динамо» Махачкала идет на 10-м месте в таблице РПЛ после 23 туров.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: игра против «Химок» сложилась довольно легко для команда Хасанби Биджиева. Уже после первого тайма «Динамо» Махачкала вело со счетом 3:0, полностью подавив своего соперника мощными и слаженными действиями.

    Голы забивали Касинтура, Хоссейннеджад (после великолепного индивидуального действия) и Агаларов «Химки» смогли лишь ответить отличным голом головой Заболотного на 57-й минуте. В концовке же Агаларов оформил дубль и поставил точку в матче.

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    До этого было поражение в гостях от ЦСКА (0:2) и разгром дома «Крыльев Советов» (4:0).

    Не сыграют: травмированы — Дапо (з), Сандрачук (з).

    Состояние команды: после нескольких удачных матчей «Динамо» Махачкала отдалилась от зоны стыков и получила заряд уверенности. Действительно, в последнее время команда играет намного удачнее и результативнее в атаке.

    В неплохой игровой и физической форме находятся ее лидеры Гамид Агаларов и Эгаш Касинтура, они не только забивают, но и здорово играют на партнеров. Неплохо смотрится и иранец Хоссейннеджад, который забил отличный гол «Химкам», раскрутив двух защитников в штрафной.

    Статистика для ставок

    • В первом круге матч в Махачкале завершился вничью (1:1)

    • В Кубке России этого сезона «Спартак» дома уступил со счетом 0:1

    • Игра в гостях завершилась победой красно-белых (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 1,53, а на «Динамо» Махачкала — 6,90, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

    Прогноз: понятно, что «Спартак» будет играть с позиции силы и первым номером, при этом оголяя тылы и выдвигая защиту очень высоко, чем способны легко воспользоваться Касинтура и Агаларов. Также у гостей отлично отлажены стандартные положения, которые доведены почти до автоматизма и являются грозной силой «Динамо» Мх.

    «Спартак» по умолчанию должен забивать, команде нужна победа, чтобы остаться в гонке за золото. Шансы у обеих команд поразить ворота друг друга будут и не раз. «Ростов» даже в меньшинстве имел возможность забить. За такой коэффициент надо пробовать по умолчанию данный вариант.

    Основная ставка: обе забьют за 2,14.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть следующую ставку, которая тоже имеет право на жизнь.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 4,40.

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    Спартак — Динамо Мх: прогноз и ставка за 2.14, статистика, коэффициенты матча 11.04.202519:30. Гости найдут способ забить
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