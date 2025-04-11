11 апреля в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Москва — «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Мх, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: после 23 туров подопечные Деяна Станковича располагаются на втором месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Последние матчи: игра против «Ростова» получилась очень непростой для «Спартака» Москва, хотя и завершилась его победой со счетом 3:0. Помогло удаление в составе соперника в конце первого тайма, до него «Ростов» выглядел даже лучше и имел больше опасных моментов.

Но даже в меньшинстве «Спартак» мог пропустить в середине второго тайма, но повезло.

Только на 65-й минуте Умяров смог вывести после отличной подачи Барко и удара головой.

Почти сразу Мартинс Перейра забил второй гол, а в конце встречи точку поставил Барко.

Ранее была выездная ничья с «Ахматом» (0:0) и победа над «Зенитом» (2:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: во второй части сезона «Спартак» не производит какого-то грандиозного впечатления, как на финише первого отрезка РПЛ, но все равно стабильно набирает очки и сейчас является главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за золото.

В отличной форме находится Барко, от которого очень многое зависит в игре красно-белых. Под стать ему действуют другие игроки центра поля (Умяров и Мартинс Перейра), в атаке же сейчас не в форме Угальде, а Солари и Грасия пока ищут себя в стане «Спартаке». В защите же у команды по-прежнему немало проблем.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: сейчас «Динамо» Махачкала идет на 10-м месте в таблице РПЛ после 23 туров.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: игра против «Химок» сложилась довольно легко для команда Хасанби Биджиева. Уже после первого тайма «Динамо» Махачкала вело со счетом 3:0, полностью подавив своего соперника мощными и слаженными действиями.

Голы забивали Касинтура, Хоссейннеджад (после великолепного индивидуального действия) и Агаларов «Химки» смогли лишь ответить отличным голом головой Заболотного на 57-й минуте. В концовке же Агаларов оформил дубль и поставил точку в матче.

До этого было поражение в гостях от ЦСКА (0:2) и разгром дома «Крыльев Советов» (4:0).

Не сыграют: травмированы — Дапо (з), Сандрачук (з).

Состояние команды: после нескольких удачных матчей «Динамо» Махачкала отдалилась от зоны стыков и получила заряд уверенности. Действительно, в последнее время команда играет намного удачнее и результативнее в атаке.

В неплохой игровой и физической форме находятся ее лидеры Гамид Агаларов и Эгаш Касинтура, они не только забивают, но и здорово играют на партнеров. Неплохо смотрится и иранец Хоссейннеджад, который забил отличный гол «Химкам», раскрутив двух защитников в штрафной.

Статистика для ставок

В первом круге матч в Махачкале завершился вничью (1:1)

В Кубке России этого сезона «Спартак» дома уступил со счетом 0:1

Игра в гостях завершилась победой красно-белых (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 1,53, а на «Динамо» Махачкала — 6,90, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

Прогноз: понятно, что «Спартак» будет играть с позиции силы и первым номером, при этом оголяя тылы и выдвигая защиту очень высоко, чем способны легко воспользоваться Касинтура и Агаларов. Также у гостей отлично отлажены стандартные положения, которые доведены почти до автоматизма и являются грозной силой «Динамо» Мх.

«Спартак» по умолчанию должен забивать, команде нужна победа, чтобы остаться в гонке за золото. Шансы у обеих команд поразить ворота друг друга будут и не раз. «Ростов» даже в меньшинстве имел возможность забить. За такой коэффициент надо пробовать по умолчанию данный вариант.

Основная ставка: обе забьют за 2,14.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть следующую ставку, которая тоже имеет право на жизнь.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 4,40.