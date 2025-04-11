Салах отметил, почему он продлил контракт с «Ливерпулем»

Форвард «Ливерпуля»отметил, почему он решил продлить соглашение с красными. По словам нападающего, в этом клубе он провел лучшие годы в карьере.

«Я провёл лучшие годы своей карьеры здесь. Я наслаждаюсь здесь своей жизнью, наслаждаюсь своей игрой. Моя семья тоже чувствует себя как дома. Мы наслаждаемся каждым моментом в городе и клубе. Каждый раз, когда мы играем на "Энфилде", я чувствую, что это особенный момент.

В мире больше нет таких мест. То тепло, что ты чувствуешь внутри, когда слышишь чат болельщиков перед игрой, всё, что связано с этим, каждый момент — это что-то особенное. История продолжается», — приводит слова Салаха пресс-служба «Ливерпуля».

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ после 31 матча. В активе команды 73 очка.