Рой Кин считает, что Райс может выйти на другой уровень

Бывший полузащитниквыразил мнение, что полузащитникможет выйти на новый уровень.

«Мы как-то говорили о Де Брюйне, Джеррарде... Что бы помогло любому полузащитнику? Если Райс будет играть выше и просто начнет забивать голы. Послушайте, это блестящий игрок, он выйдет на другой уровень.

Вы будете обсуждать его среди великих игроков, у него есть необходимые умения и отличная техника. Но если добавить к этому голы...» — сказал ирландец в подкасте Stick to Football.

В прошлом матче за «Арсенал», Райс оформил дубль в ворота мадридского «Реала» после штрафных ударов.

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Всего на счету 26-летнего англичанина в нынешнем сезоне 7 голов и 8 голевых передач в 43 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.