Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Боруссией» Д

Главный тренервысказался о предстоящем поединке 29-го тура Бундеслиги против дортмундской

«Интер? На самом деле, это пока не поражение. У нас ещё впереди ответный матч. А сейчас — Дер-Класикер против "Боруссии", историческое противостояние между клубами.

Результат прошлого сезона — дополнительная мотивация для нас. В энергии недостатка нет. Нам (в матче с "Боруссией") также должны помочь болельщики. Они готовы к этому», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в соцсетях.

Матч между «Баварией» и «Боруссией» Д состоится завтра, 12-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.