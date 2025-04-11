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    Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Боруссией» Д

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем поединке 29-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

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    «Интер? На самом деле, это пока не поражение. У нас ещё впереди ответный матч. А сейчас — Дер-Класикер против "Боруссии", историческое противостояние между клубами.

    Результат прошлого сезона — дополнительная мотивация для нас. В энергии недостатка нет. Нам (в матче с "Боруссией") также должны помочь болельщики. Они готовы к этому», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в соцсетях.

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  • Сегодня

    • Матч между «Баварией» и «Боруссией» Д состоится завтра, 12-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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