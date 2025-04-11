Без права на ошибку. Почему ни «Баварии», ни «Боруссии» нельзя проигрывать в предстоящем Дер-Классикер

Эту колонку я пишу буквально на ходу, мчась через земли Баден-Вюртемберга на поезде Deutsche Bahn (национальная железная дорога Германии). Деревья покрываются свежей зеленью, а повсюду заметны первые признаки весеннего цветения.

Это мое любимое время в немецком футбольном сезоне. Der Endspurt — финальный рывок к финишу — проходит под лучами весеннего солнца и в дни, которые становятся всё длиннее. Мы все мечтаем о таких моментах, особенно в темные зимние месяцы.

Матч между мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией», получивший название Дер-Классикер, традиционно приходится на апрель и обычно проходит в Мюнхене.

Можно сказать, что за последние два года он немного потерял в значимости на фоне противостояний «Баварии» с «Байером» — как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов. Но всё же есть нечто завораживающее в том, как две самых популярных и титулованных команды Германии выходят на поле: красные против черно-желтых.

Хотя в этом сезоне встречаются вовсе не Spitzenreiter (лидеры гонки), для «Баварии» и «Боруссии» этот матч имеет огромное значение и по-прежнему считается Prestigeduell — поединком с высоким статусом и престижем.

Йозуа Киммих globallookpress.com

По пути на вокзал я пролистал свежий выпуск футбольного журнала Kicker — настоящей библии для всех, кто живет немецким футболом 24/7. Мне особенно понравился их заголовок на обложке — эффектная аллитерация: «Verlieren verboten» («Проигрывать запрещено»). И тут, как говорится, без лишних слов всё понятно.

Поражение для любой из сторон повлечет за собой серьезные последствия, а ничья лишь добавит напряжения в этот Endspurt — финальный рывок к финишу.

«Баварии» необходимо удержать «Байер» на расстоянии в гонке за Meisterschale — чемпионским трофеем. А «Боруссии» сейчас нужны буквально все очки, чтобы хотя бы попасть в еврокубки — в случае поражения о Лиге чемпионов можно будет забыть.

Добавляет интриги и тот факт, что это уже 112-й по счету Дер-Классикер в рамках Бундеслиги и он проходит между матчами 1/4 финала Лиги чемпионов.

Для «Боруссии» субботний вечер в Мюнхене имеет куда большее значение, чем ответный матч с «Барселоной» во вторник, особенно после «отрезвляющего поражения» в Каталонии со счетом 0:4.

Мануэль Нойер пропустит Дер-Классикер в Мюнхене globallookpress.com

«Бавария» же, наоборот, рискует оказаться в состоянии der Zwickmühle — когда разрываешься между двумя решениями: во вторник они проиграли «Интеру» (1:2), и теперь нужно совершить подвиг в ответке в Милане, чтобы пройти команду с лучшей обороной Лиги чемпионов. Шансы есть, но ставки велики.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани уже заявил, что уверен — ближайший Verfolger («преследователь») — леверкузенский «Байер» — выиграет все оставшиеся матчи.

А значит, «Бавария» может позволить себе только два осечки до конца сезона — и при этом одно из них должно быть поражением.

Неужели это поражение может случиться уже в эти выходные?

Многие годы значимость противостояния в матчах между «Баварией» и «Боруссией» ложилась тяжелым бременем на черно-желтых. Но когда дортмундцы обыграли «Баварию» 2:0 на «Альянц Арене» в прошлом сезоне, тем самым прервав десятилетнюю серию неудач в Мюнхене, это выглядело как мощное моральное заявление: «Мы можем!».

А в зрелищном ноябрьском матче, который завершился вничью 1:1, они на протяжении долгого времени выглядели наравне с Рекордмайстером.

С тех пор многое изменилось для обеих команд.

Во-первых, у «Боруссии» новый главный тренер — Нико Ковач, бывший игрок и наставник «Баварии», сменивший Нури Шахина.

Нико Ковач globallookpress.com

Хотя на пути были и колебания, схема 3-5-2, которую Ковач использовал в недавних победных матчах над прямыми конкурентами — «Майнцем» и «Фрайбургом», — похоже, подчеркивает сильные стороны нынешнего состава.

Да, эта расстановка оставляет вне игры Джейми Гиттенса, героя ноябрьского Дер-Классикер, поскольку в ней просто нет места для вингеров. Но при этом команда выглядит более сбалансированной и уверенной.

Отсутствие Нико Шлоттербека из-за разрыва мениска — серьезная потеря для Ковача. Но если Рами Бенсебаини сможет сдержать Майкла Олисе (а это далеко не факт), можно рассчитывать, что Карим Адейеми и Максимилиан Байер за счет своей скорости доставят немало проблем Киму Мин Джэ и Эрику Дайеру.

У «Баварии» же список травмированных куда длиннее — и, возможно, именно это объясняет недавнюю нехватку Leichtigkeit — легкости, свободы действий.

Матч первого круга между «Боруссией» и «Баварии» завершился вничью 1:1 globallookpress.com

Отсутствие Дайо Упамекано, Альфонсо Дейвиса, универсального защитника Хироки Ито, а также Мануэля Нойера означает, что оборона сейчас далека от идеала. Без этой четверки защита выглядит уязвимой — и трудно представить реальные альтернативы, особенно если вспомнить, насколько неуверенно выглядел Саша Боэ в матче против «Интера».

И вдобавок ко всему — нет Джамала Мусиалы.

Компани попытался залатать зияющую дыру, оставшуюся после травмы 22-летнего Мусиалы, отдав роль плеймейкера Рафаэлу Геррейру. Португалец талантлив и универсален, но создается ощущение, что его польза для «Баварии» исчерпана.

А что еще остается? Прямой Ersatz — замены — у Мусиалы просто нет. Поэтому приходится выбирать из неполноценных решений: Геррейру, легендарный Томас Мюллер или попытка сдвинуть Лероя Сане в центр.

Джамал Мусиала globallookpress.com

Обычно у меня интуитивно есть чувство, кто победит в Дер-Классикер. Но в этот раз — нет.

График «Баварии» — настоящий вызов: сначала выезд к «Хайденхайму» («Байера» там забил победный гол только в компенсированное время), затем — «Майнц», «Лейпциг» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, и все эти клубы еще не потеряли надежду на еврокубки. И напоследок — матч с «Хоффенхаймом» в последнем туре.

А вот «Боруссия» может стать Königsmacher — творцом чемпионов — ведь им еще играть с «Байером» на предпоследнем туре. Но «Дортмунд» сейчас в первую очередь думает о себе.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

И если «Боруссия» покажет ту же энергию и запал, что и в последних матчах Бундеслиги (в матче с «Фрайбургом» они вообще превзошли соперника по пробегу), у них есть шанс выжать максимум из сезона, который едва не превратился в катастрофу.

Так что забудьте о том, что это не матч между лидерами чемпионской гонки. 75 000 болельщиков заполнят стадион в Мюнхене в теплый весенний вечер субботы — и каждый из них знает, что эта игра по-прежнему многое значит. И это делает предстоящий Дер-Классикер по-настоящему аппетитным блюдом.