В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» примет «Боруссию» Д. Поединок пройдет 12 апреля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы лидируют в таблице Бундеслиге с 68-ю очками в активе после 28-и туров. «Бавария» опережает ближайшего преследователя («Байер») на 6 баллов.

К тому же, команда практически не теряет очков в домашних матчах, набрав при родных трибунах 37 очков из 42-х возможных. «Бавария» занимает по этому показателю 1-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече мюнхенцы проиграли «Интеру» со счетом 1:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матчем ранее «Бавария» уверенно обыграла «Аугсбург» (3:1) в Бундеслиге.

Команда не проигрывает в чемпионате Германии на протяжении 3-х последних матчей. За этот отрезок «Бавария» также обыграла «Санкт-Паули» (3:2) и сыграла вничью с «Унионом» (1:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: Тарек Бухманн, Кингсли Коман, Алфонсо Дейвис, Хироки Ито, Джамаль Мусиала, Мануэль Нойер, Александар Павлович и Дайо Упамекано (у всех — травмы).

Состояние команды: «Бавария» продолжает борьбу за чемпионство в чемпионате Германии, ведь «Байер» наступает на пятки мюнхенцам, не давая расслабиться.

У «Баварии» есть сумасшедший форвард, который удивляет своей стабильностью. Гарри Кейн забил уже 23 гола за 26 встреч в Бундеслиге, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Шмели» проводят далеко не самый лучший сезон, занимая только 8-е место в таблице Бундеслиги после 28-и туров. «Боруссия» отстает от зоны еврокубков на 3 балла.

Интересно, что команда частенько проваливается в гостевых матчах в нынешнем сезоне. «Боруссия» Д занимает по этому показателю 12-е место в лиге, набрав 14 очков из 42-х возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке «шмели» крупно уступили «Барселоне» в Лиге чемпионов со счетом 0:4. До этого «Боруссия» разгромила «Фрайбург» (4:1) в Бундеслиге.

В последних 5-и матчах в рамках чемпионата Германии команда дважды проиграла и трижды победила. За этот отрезок «Боруссия» одолела «Майнц» (3:1) и «Санкт-Паули» (2:0), а также проиграла «Лейпцигу» (0:2).

Не сыграют: Айман Ажиль, Коул Кэмпбелл, Филиппо Мане, Жорди Паулина, Марсель Забитцер, Нико Шлоттербек (у всех — травмы).

Состояние команды: «Боруссия» Д провалила старт нынешнего сезона, а сейчас пытается нагнать упущенное. «Шмели» находятся в хорошей форме, но все равно не считается топовой командой.

Несмотря на это, у команды также есть яркий форвард Серху Гирасси, который очень результативен. Этот нападающий забил 15 голов за 24 встреч, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах в Бундеслиге «Бавария» забивала по 3 гола за игру

«Боруссия» Д одержала 3 победы в последних 5-и встречах чемпионата Германии

В последних 5-и очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.42, победа «Боруссии» Д — 6.50, ничья — за 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.90 соответственно.

Прогноз: «Боруссия» Д вполне может провалиться на своей половине поля, у «шмелей» не самая идеальная защитная линия.

Ставка: Индивидуальный тотал «Баварии» 2.5 больше за 2.07.

Прогноз: В 1-м тайме мюнхенцы попытаются сыграть активно.

Ставка: Победа «Баварии» в 1-м тайме за 1.85.