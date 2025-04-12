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    Бавария — Боруссия Д: прогноз ставок на РПЛ 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» Д
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    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»
    В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» примет «Боруссию» Д. Поединок пройдет 12 апреля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Апреля 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы лидируют в таблице Бундеслиге с 68-ю очками в активе после 28-и туров. «Бавария» опережает ближайшего преследователя («Байер») на 6 баллов.

    К тому же, команда практически не теряет очков в домашних матчах, набрав при родных трибунах 37 очков из 42-х возможных. «Бавария» занимает по этому показателю 1-е место в лиге.

    Бавария — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече мюнхенцы проиграли «Интеру» со счетом 1:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матчем ранее «Бавария» уверенно обыграла «Аугсбург» (3:1) в Бундеслиге.

    Команда не проигрывает в чемпионате Германии на протяжении 3-х последних матчей. За этот отрезок «Бавария» также обыграла «Санкт-Паули» (3:2) и сыграла вничью с «Унионом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: Тарек Бухманн, Кингсли Коман, Алфонсо Дейвис, Хироки Ито, Джамаль Мусиала, Мануэль Нойер, Александар Павлович и Дайо Упамекано (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Бавария» продолжает борьбу за чемпионство в чемпионате Германии, ведь «Байер» наступает на пятки мюнхенцам, не давая расслабиться.

    У «Баварии» есть сумасшедший форвард, который удивляет своей стабильностью. Гарри Кейн забил уже 23 гола за 26 встреч в Бундеслиге, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: «Шмели» проводят далеко не самый лучший сезон, занимая только 8-е место в таблице Бундеслиги после 28-и туров. «Боруссия» отстает от зоны еврокубков на 3 балла.

    Интересно, что команда частенько проваливается в гостевых матчах в нынешнем сезоне. «Боруссия» Д занимает по этому показателю 12-е место в лиге, набрав 14 очков из 42-х возможных.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «шмели» крупно уступили «Барселоне» в Лиге чемпионов со счетом 0:4. До этого «Боруссия» разгромила «Фрайбург» (4:1) в Бундеслиге.

    В последних 5-и матчах в рамках чемпионата Германии команда дважды проиграла и трижды победила. За этот отрезок «Боруссия» одолела «Майнц» (3:1) и «Санкт-Паули» (2:0), а также проиграла «Лейпцигу» (0:2).

    Не сыграют: Айман Ажиль, Коул Кэмпбелл, Филиппо Мане, Жорди Паулина, Марсель Забитцер, Нико Шлоттербек (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Боруссия» Д провалила старт нынешнего сезона, а сейчас пытается нагнать упущенное. «Шмели» находятся в хорошей форме, но все равно не считается топовой командой.

    Несмотря на это, у команды также есть яркий форвард Серху Гирасси, который очень результативен. Этот нападающий забил 15 голов за 24 встреч, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х встречах в Бундеслиге «Бавария» забивала по 3 гола за игру

    • «Боруссия» Д одержала 3 победы в последних 5-и встречах чемпионата Германии

    • В последних 5-и очных встречах команды дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.42, победа «Боруссии» Д — 6.50, ничья — за 5.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.90 соответственно.

    Прогноз: «Боруссия» Д вполне может провалиться на своей половине поля, у «шмелей» не самая идеальная защитная линия.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Баварии» 2.5 больше за 2.07.

    Прогноз: В 1-м тайме мюнхенцы попытаются сыграть активно.

    Ставка: Победа «Баварии» в 1-м тайме за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Бавария — Боруссия Д?

    Матч Бавария — Боруссия Д состоится 12 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Какой прогноз на матч Бавария — Боруссия Д?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Баварии» 2.5 больше..

    Какую сделать ставку на матч Бавария — Боруссия Д?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Баварии» 2.5 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — Боруссия Д?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Бавария — Боруссия Д?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.42, победа «Боруссии» Д — 6.50, ничья — за 5.20.

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