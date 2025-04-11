Анчелотти может быть уволен из «Реала»

По информации Sport.es, президент мадридскогорассматривает вариант с увольнением главного тренера команды

Как сообщает источник, причиной является качество игры, которую функционер считает «невысокого уровня».

Также считается, что определяющим фактором станет выступление «Реала» в Лиге чемпионов. Победа «сливочных» в турнире будет гарантировать, что Анчелотти сможет доработать до конца контракта, который завершается летом 2026 года.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, испанская команда уступила в гостях «Арсеналу» (0:3). Ответная игра состоится 16 апреля в Мадриде.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В чемпионате Испании, «Реал» занимает 2-е место с 63 баллами в активе. Идущая на первом месте «Барселона» набрала 67 очков.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» также пробился в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной» 26 апреля в Севилье.