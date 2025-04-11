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    Анчелотти может быть уволен из «Реала»

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    По информации Sport.es, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Карло Анчелотти.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Как сообщает источник, причиной является качество игры, которую функционер считает «невысокого уровня».

    Также считается, что определяющим фактором станет выступление «Реала» в Лиге чемпионов. Победа «сливочных» в турнире будет гарантировать, что Анчелотти сможет доработать до конца контракта, который завершается летом 2026 года.

    В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, испанская команда уступила в гостях «Арсеналу» (0:3). Ответная игра состоится 16 апреля в Мадриде.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В чемпионате Испании, «Реал» занимает 2-е место с 63 баллами в активе. Идущая на первом месте «Барселона» набрала 67 очков.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» также пробился в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной» 26 апреля в Севилье.

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