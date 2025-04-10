Семак: Мы так и не смогли найти замену Клаудиньо

Главный тренер «Зенита»прокомментировал, как поменялся рисунок игры после ухода бразильского полузащитника, который покинул клуб в январе 2025 года.

«Я думаю, все прекрасно знают, что мы искали замену Клаудиньо]. Конечно, хотели взять игрока на эту же позицию. Креативные игроки играют важную роль в игре любой команды. Уберите одного-двух игроков-лидеров в "Краснодаре" или в "Спартаке" — естественно, это будет потеря для команды. И каждая команда будет справляться с потерей того или иного игрока, исходя из тех ресурсов, которые есть.

Конечно, любой креативный игрок, который помогает, создает, умеет отдать, имеет возможности принимать нестандартные решения, важен для любой команды. Поэтому сейчас, конечно, нам нужно перестраиваться, что мы и делаем. Но, к сожалению, нам не хватает стабильности в атакующей группе у тех игроков, которые выходят», — сказал Семак «СЭ».

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За питерцев 28-летний бразилец играл с 2021 года. Всего на его счету 124 игры, 21 забитый мяч и 31 ассист. В 24-м туре «Зенит» сыграет с лидером «Краснодаром».